Các chuyên gia chia sẻ tiến bộ mới trong điều trị bệnh đái tháo đường

Ngày 18.7, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị khoa học "Nội tiết - Chuyển hóa và bàn chân đái tháo đường 2026", quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành và hơn 200 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh đái tháo đường.

Hội nghị nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường ẢNH: DUY TÂN

Tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết xu hướng điều trị đái tháo đường hiện nay đã chuyển từ mục tiêu kiểm soát đường huyết đơn thuần sang quản lý toàn diện người bệnh, hướng đến bảo vệ đa cơ quan và phòng ngừa biến chứng lâu dài. Hội nghị là diễn đàn để đội ngũ y tế cập nhật những bằng chứng khoa học mới nhất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Hội nghị đã dành một phiên chuyên sâu về quản lý toàn diện biến chứng bàn chân đái tháo đường - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh nhân nhập viện, tàn phế và cắt cụt chi. Các chuyên gia đã chia sẻ những tiến bộ mới trong chăm sóc vết thương, ứng dụng liệu pháp hút áp lực âm, chiến lược theo dõi sau xuất viện và mô hình phối hợp đa chuyên khoa nhằm giảm nguy cơ biến chứng nặng, bảo tồn chi và cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.