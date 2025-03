Các chuyên gia Mỹ bất ngờ với sản lượng chip AI của Huawei

Nghiên cứu mới từ Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ) đã chỉ ra khả năng sản xuất hàng loạt chip AI Ascend 910 của Huawei bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Sản lượng chip AI mà Huawei phát triển mỗi tháng đang khiến giới chức Mỹ đau đầu ẢNH: HUAWEI CENTRAL

Báo cáo cũng cho biết, Huawei đã nhận được hơn 2 triệu chip Ascend 910B do TSMC (Đài Loan) sản xuất thông qua các công ty bình phong để qua mặt lệnh trừng phạt của Mỹ. TSMC không biết các sản phẩm này được sử dụng cho mục đích gì. Do chip AI Ascend 910C được tạo thành từ hai chip Ascend 910B, Huawei chỉ có thể sản xuất tối đa 1 triệu chip AI Ascend 910C từ số lượng chip này. Tuy nhiên, với công nghệ đóng gói phức tạp, tỷ lệ lỗi có thể lên tới 25%, do đó số lượng chip AI hoàn thiện thực tế sẽ ít hơn 1 triệu.

Về nguồn cung cấp bộ nhớ HBM cho các chip này, Huawei đã xây dựng được nguồn dự trữ đủ dùng trong hơn một năm, trước khi lệnh hạn chế vận chuyển bộ nhớ HBM sang Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái. Trong tương lai, Huawei có thể phải dựa vào các công ty trong nước hoặc các nhà cung cấp Trung Quốc để sản xuất bộ nhớ HBM. SMIC là ứng cử viên hàng đầu cho việc sản xuất chip này, nhưng tỷ lệ sản lượng hiện chỉ đạt khoảng 20%. Trong khi đó, một số chip chất lượng thấp hơn có thể được sử dụng, nhưng khoảng 60% tinh thể vẫn bị loại bỏ.

SMIC đủ sức sản xuất hàng triệu chip AI Ascend 910C cho Huawei

Theo tính toán của các chuyên gia CSIS, SMIC có khả năng sản xuất tới 400.000 chip Ascend 910C mỗi tháng nếu chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng từ Huawei. Mặc dù một số chip sẽ bị loại bỏ ở giai đoạn đóng gói, công ty vẫn có thể cung cấp vài triệu chip AI cho Huawei trong vòng một năm.

Các chuyên gia ước tính hiệu suất của Huawei Ascend 910C đạt khoảng 60% so với Nvidia H100, một sản phẩm không phải là mạnh nhất của công ty Mỹ nhưng lại bị cấm phân phối tại Trung Quốc. Theo báo cáo, DeepSeek, công ty sử dụng chip AI Huawei Ascend 910C và Nvidia H20, có thể phát triển cơ sở hạ tầng điện toán tại Trung Quốc bất chấp những khó khăn hiện tại. Đồng thời, các nhà phát triển hệ thống AI khác của Trung Quốc cũng sẽ phải tập trung vào các thành phần sản xuất trong nước.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nỗ lực của Huawei trong việc phát triển máy quang khắc EUV giúp các nhà thầu Trung Quốc tiến xa hơn trong công nghệ xử lý 7nm. Nếu thành công, sáng kiến này có thể giúp các công ty Trung Quốc vượt qua những rào cản do các thế lực chính trị bên ngoài đặt ra.