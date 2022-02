Chiều 10.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ, đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Về tình hình học sinh đến trường, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết đến nay, ngành giáo dục TP.HCM đang tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7 - 12. Từ ngày 7 - 9.2, có 5 trường hợp F0 tại trường và đều được xử lý đúng quy trình. Với bậc tiểu học và học sinh lớp 6, các cơ sở giáo dục đang chuẩn bị rốt ráo công đoạn cuối để ngày 14.2 đón học sinh đến trường; các cơ sở giáo dục từng được trưng dụng làm nơi phòng chống dịch đều đã có thể mở cửa. Từ ngày 1.3, tùy theo điều kiện, ngành giáo dục mở rộng cho đối tượng trẻ em khác đến trường.





Qua khảo sát, tỷ lệ phụ huynh, học sinh đồng thuận và đăng ký cho trẻ đến trường từ 14.2 của khối tiểu học là 80 - 85% và khối mầm non là 60 - 80%. Về việc thiếu giáo viên mầm non, ông Trọng thông tin các trường ngoài công lập có tình trạng thiếu cục bộ giáo viên, bảo mẫu do người lao động về quê sau dịch. Tuy nhiên, với số phụ huynh đăng ký cho trẻ đến trường từ 14.2 thì các cơ sở giáo dục hoàn toàn đáp ứng được.