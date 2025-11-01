Các cuộc không kích của Mỹ diệt 'tàu thuyền buôn ma túy' có hợp pháp?

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào những đối tượng bị tình nghi buôn ma túy ngoài khơi Nam Mỹ cho đến nay đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Các nhóm nhân quyền cho rằng những gì đang xảy ra là giết người.

Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani cho biết: "Mỹ phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các vụ giết người ngoài pháp luật đối với những người trên những chiếc thuyền này, cho dù họ bị cáo buộc có hành vi phạm tội nào đi nữa".

Nhưng liệu các cuộc không kích có hợp pháp?

Giới chức Mỹ cho biết quân đội đã thực hiện ít nhất 13 cuộc không kích, làm thiệt mạng khoảng 57 người từ Venezuela, Colombia và Ecuador thiệt mạng.

Gia đình của những người thiệt mạng đã phủ nhận việc người thân của họ có liên quan đến buôn lậu ma túy.

"Tại sao, nếu nói là thuyền có ma túy thì ma túy ở đâu? Chúng tôi muốn bằng chứng, chúng tôi muốn chứng cứ. Chẳng có gì cả", một thân nhân người thiệt mạng nói.

Một tàu bị Mỹ không kích do bị cáo buộc chở ma túy ẢNH: REUTERS

Một số chuyên gia cho rằng các cuộc không kích có thể vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật chống giết người và cấm ám sát của Mỹ.

Luật pháp quốc tế cho phép sử dụng vũ lực để tự vệ, và chính quyền ông Trump đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động của các tập đoàn tội phạm ma túy cấu thành một cuộc tấn công vũ trang vào Mỹ.

"Ma túy, những loại ma túy này tuồn vào. Chúng đã giết chết 300.000 người Mỹ năm ngoái. Và điều đó cho bạn thẩm quyền pháp lý. Chúng ta đang có một vấn đề an ninh quốc gia", ông Trump nói.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tuyên bố các tập đoàn tội phạm ma túy là tổ chức khủng bố không ảnh hưởng đến việc có thể biện minh cho hành động quân sự hay không.

Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ cả hai đảng đã chỉ trích các cuộc không kích.

Và họ có thể đặt ra giới hạn đối với việc tổng thống sử dụng vũ lực quân sự.

Nhưng đảng Cộng hòa, đảng kiểm soát Quốc hội, sẽ không muốn chống lại ông Trump. Đây là vị tổng thống có ảnh hưởng to lớn đối với cử tri Cộng hòa, tới 87% trong số đó tán thành cách ông điều hành công việc.

Mang vấn đề này ra tòa án sẽ phải đối mặt với những rào cản lớn, vì các tòa án Mỹ thường tuân theo quyết định của tổng thống trong các vấn đề đối ngoại và an ninh.

Trong khi đó, các tòa án quốc tế nhìn chung thiếu quyền lực thực thi.