Các cuộc tấn công tái diễn, lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có còn hiệu lực?

Giao tranh tái diễn giữa Mỹ và Iran đang làm xói mòn thỏa thuận tạm thời được ký kết vào tháng 6.

Một cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang diễn ra, với các cuộc tấn công từ cả hai phía.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi nghĩ [lệnh ngừng bắn] đã kết thúc".

Còn nhà đàm phán cấp cao của Iran nói: "Kỷ nguyên của các thỏa thuận một chiều đã kết thúc".

Thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc?

Mỗi bên cáo buộc bên kia vi phạm các cam kết, và các nhà phân tích cho biết cách diễn đạt của biên bản ghi nhớ lại rất mơ hồ về những cam kết đó là gì.

Ông Thomas Juneau của Viện Chatham House (London) cho biết vấn đề của thỏa thuận là đã tránh đụng chạm đến các vấn đề phức tạp nhất, như cách thức chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

"Cơ bản là không thể tránh khỏi việc sẽ có bất đồng giữa hai bên, sẽ có bất đồng về cách diễn giải các thuật ngữ mơ hồ", ông nói.

Tình trạng căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran đang làm suy yếu thỏa thuận tạm thời được ký kết hồi tháng 6 ẢNH: REUTERS

Cuộc chiến giành Hormuz tái diễn

Ông Juneau cho biết đó là lý do tại sao eo biển Hormuz một lần nữa trở thành điểm nóng.

"Sự mơ hồ đóng vai trò quan trọng trong việc trở thành xúc tác dẫn đến tái diễn giao tranh, theo nghĩa nó tạo ra khoảng không đáng kể để hai bên bất đồng về vận chuyển tại eo biển Hormuz", ông nói.

Iran đã bắn vào các tàu mà nước này cho là đã cố gắng đi qua tuyến đường không được phép và tuyên bố đóng cửa eo biển một lần nữa.

Ông Trump sau đó đã tái áp đặt phong tỏa vận chuyển của Iran và đề xuất thu phí 20% để bảo vệ tuyến đường thủy trọng yếu này.

Chuyên gia giải thích: "Cả hai bên đều rõ ràng diễn giải thỏa thuận theo cách khác nhau. Iran diễn giải rằng khuôn khổ bản ghi nhớ hàm ý nước này có thể thực thi mức độ kiểm soát đáng kể đối với vận chuyển tại eo biển, trong khi Mỹ diễn giải thỏa thuận theo cách hàm ý rằng Iran phải cho phép tự do hàng hải tại eo biển Hormuz".

Mỹ hiện đã rút lại việc cho phép Iran bán dầu, là nội dung nằm trong biên bản ghi nhớ và là một chiến thắng lớn đối với Iran, nền kinh tế của nước này đã bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt.

Tehran đã lên án đây là một hành vi vi phạm thỏa thuận.

Các vấn đề sâu xa hơn

Tuy nhiên, ông Juneau cho biết giao tranh tại Hormuz là "cái cây", và gốc rễ của việc tái diễn giao tranh còn sâu xa hơn.

"Nó vượt ra ngoài sự mơ hồ trong thỏa thuận khuôn khổ và được giải thích nhiều hơn bởi những bất đồng nghiêm trọng hơn nhiều giữa hai bên về chương trình hạt nhân của Iran, về an ninh khu vực tại Trung Đông, về chương trình tên lửa của Iran, về chương trình UAV của nước này và về sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm bạo lực trên khắp khu vực. Và đây đều là những vấn đề mà thỏa thuận khuôn khổ hồi tháng 6 đơn giản là đã trì hoãn".

Các cuộc đàm phán sẽ đi về đâu?

Chưa ấn định thời điểm cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Hai bên dự kiến sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày.

Iran đã mất nhiều năm để đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới, nhưng sau đó chính ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Nhưng ông Juneau cho biết cả hai bên đều để ngỏ cánh cửa.

"Vì vậy, khi ông ấy nói rằng lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông ấy có một phần hàm ý nghĩa theo nghĩa nó thể hiện sự hoài nghi của ông ấy đối với lệnh ngừng bắn, điều mà tôi nghĩ hầu như tất cả mọi người đều chia sẻ. Nhưng đồng thời, ông ấy cũng đã nói rằng ông ấy sẵn sàng tiếp tục đàm phán, dù chỉ là gián tiếp, với Iran", ông Juneau phân tích.