Các cựu danh thủ Ý đồng loạt tấn công HLV Mourinho

Paolo Di Canio bất ngờ đưa ra nhận định được xem khá sốc cho HLV Mourinho, khi cho rằng: “Đã hơn 1 mùa bóng ông ấy dẫn dắt AS Roma và đang được đầu tư lớn trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, trận đối đầu giữa họ với Juventus mới đây đã phơi bày thực tại, AS Roma không có bản sắc và cá tính trong lối chơi”.

Về điều này, chính HLV Mourinho phần nào thừa nhận sau trận hòa Juventus 1-1 nhờ bàn gỡ của tiền đạo Abraham từ pha kiến tạo của Dybala: “Chúng tôi đã chơi quá tệ trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 các cầu thủ đã có phản ứng một cách tích cực và tôi rất thích điều đó. Qua đó, cũng cho thấy AS Roma đang trưởng thành về nhiều mặt, đặc biệt là về mặt cảm xúc để thể hiện những phẩm chất chiến binh của mình”.

Tuy nhiên, Paolo Di Canio không đồng tình về điều này từ HLV Mourinho, trong cuộc bình luận trên kênh Sky Sport (Ý) cựu danh thủ từng chơi cho CLB Lazio đối địch AS Roma, đánh giá: “Chúng ta đã nghe quá nhiều về AS Roma mùa này, rằng họ đang trưởng thành và thể hiện tâm lý lẫn phẩm chất thi đấu đầy bản sắc. Nhưng tôi lại không thấy điều đó với 1 đội bóng đã chi tiêu rất mạnh ở kỳ chuyển nhượng, và vẫn đang tiếp tục”.

Cũng theo Paolo Di Canio: “Sự khác biệt là ở trận đấu với Juventus, AS Roma đã dùng tất cả những gì họ có và tốt nhất ngay từ đầu trận, phía đối thủ thì vắng đến 5-6 cầu thủ chủ chốt. Nhưng họ thể hiện ra sao? Rất chật vật. Chính ông Mourinho cũng thừa hiểu màn trình diễn như vậy là rất tồi tệ. AS Roma đã ở vị thế tốt hơn so với Juventus, thế nhưng vì sao họ vẫn chơi tệ?”.





Paolo Di Canio cũng nhận định thêm: “Theo tôi, vấn đề là cho đến nay đã hơn 1 mùa giải nhưng HLV Mourinho vẫn chưa thể xây dựng cho AS Roma có lối chơi với bản sắc rõ ràng, và rất thiếu cá tính cũng như tâm lý thi đấu không ổn định. Đây là điều thực tế khác hẳn như mọi người nghĩ tốt đẹp về họ”.

Trong khi đó, HLV Mourinho thừa nhận một phần nào đó trận hòa Juventus vì thái độ thi đấu của các cầu thủ AS Roma trong hiệp 1 rất tệ, họ chỉ cải thiện trong hiệp 2. Nhưng trên hết là việc thiếu vắng 2 tiền vệ trung tâm Wijnaldum và Zaniolo (chấn thương) đã khiến hàng tiền vệ đội bóng thành Rome gặp bất ổn.

Chính vì vậy, HLV Mourinho đang chờ ban lãnh đạo AS Roma đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ tiền vệ Mady Camara từ CLB Olympiacos để gia cố, và sẽ hoàn tất ngay trước trận gặp CLB Monza trên sân nhà Olimpico lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai 31.8 ở vòng 4 giải Serie A.