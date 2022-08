Xem Jose Mourinho gây bất ngờ với màn ẩn thân ngay trong phòng họp báo

Jose Mourinho ngồi trong phòng họp báo, ông uống một ngụm nước, đặt ly xuống rồi biến mất khỏi phòng họp báo một cách đầy bất ngờ. Đó là đoạn video xuất hiện trên Twitter và nhận về rất nhiều lượt xem cũng như bình luận. Một lần nữa người hâm mộ lại phải nhắc về Jose Mourinho trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, đúng như biệt danh “Người đặc biệt” của ông vậy.

Video này được quay lại trong phần họp báo trước khi trận đấu tâm điểm vòng 3 Serie A giữa CLB Juventus và AS Roma diễn ra. Sau khi trả lời hết những câu hỏi phỏng vấn từ các phóng viên, Jose Mourinho bình tĩnh uống 1 cốc nước và biến mất khỏi khung hình. Thậm chí, nhiều người cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã thực hiện "màn ảo thuật ẩn thân" để rời khỏi phòng họp báo. Ở phần bình luận xuất hiện trong bài đăng, nhiều tài khoản đã tỏ ra trầm trồ trước hành động của Jose Mourinho: “Ồ, người đàn ông này có thể làm được mọi thứ!”, “Một tài năng đặc biệt” hay “Bây giờ bạn đã không nhìn thấy tôi, bạn có thể làm gì nào?”.

Tuy vậy, khi xem kỹ lại đoạn video này, chúng ta có thể thấy rõ sự thật. Sau khi Mourinho đặt ly nước xuống, góc máy quay hướng về Người đặc biệt đã bị 1 người đàn ông che khuất đi. Đồng thời với thời điểm người đàn ông đi ngang máy quay, Jose Mourinho cũng đứng dậy và rời khỏi phòng họp báo và đó là nguyên do dẫn đến việc phòng họp báo chỉ còn lại một cái ghế trống.





Kể từ khi rời Tottenham và chuyển sang dẫn dắt AS Roma, Jose Mourinho đang dần tìm lại niềm hạnh phúc của mình. Ông liên tục giúp đội bóng nước Ý có được những kết quả tốt. Tiêu biểu trong đó là AS Roma đã giành được danh hiệu Europa Conference League mùa giải 2021-2022 sau chiến thắng 1-0 ở trận chung kết trước đối thủ Feyenoord - danh hiệu lớn ở cấp độ châu lục của đội bóng áo bã trầu sau hơn 60 năm chờ đợi. Tại mùa giải 2022-2023, sau 3 vòng đấu, AS Roma cũng khởi rất tốt khi có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng của Serie A.