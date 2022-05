Jose Mourinho còn nguyên giá trị

Hàng loạt cột mốc lịch sử đã xuất hiện khi đội AS Roma do Mourinho dẫn dắt thắng Feyenoord 1-0 trong trận chung kết, đoạt chức vô địch tại giải Europa Conference League mà UEFA vừa tổ chức lần đầu tiên.

Mourinho trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở cả 3 giải đấu tầm châu lục do UEFA tổ chức (vô địch Champions League với Porto, Inter; vô địch cúp UEFA/Europa League với Porto, M.U và vô địch Conference League với AS Roma). Ông là người thứ 2 sau huyền thoại Giovanni Trapattoni (Ý) từng 5 lần đoạt được các cúp châu Âu, nhưng điểm đặc biệt là Mourinho đã thắng tuyệt đối trong cả 5 lần cầm quân ở trận chung kết. Đây là chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử mà AS Roma đoạt được (giải Fairs Cup mà AS Roma từng thắng vào năm 1961 không được UEFA chính thức công nhận).

Chỉ có một chi tiết khả dĩ làm giảm giá trị của vinh quang mà AS Roma vừa gặt hái: Conference League dĩ nhiên không phải là đấu trường danh giá so với Europa League và Champions League. Nhưng cần lưu ý: đây là danh hiệu duy nhất đã làm cho Mourinho phải bật khóc trong suốt sự nghiệp đầy ắp chiến tích của ông. Owen Hargreaves bình luận trên BT Sport: “Bóng đá trước sau vẫn chỉ là chuyện thắng hoặc thua. Và một lần nữa, Mourinho đã thắng”. Bình luận của Fabio Capello đáng chú ý hơn: “Một danh hiệu cho AS Roma có ý nghĩa gấp 10 lần một danh hiệu cho Juventus hoặc Milan”. Với Feyenoord, đây là cơ hội để họ trở lại bục vinh quang trong một giải đấu của UEFA, lần đầu tiên sau 20 năm. Khỏi bàn về quyết tâm chiến thắng của Feyenoord trong trận chung kết mà không ít người chê về đẳng cấp này. Và càng phải thấy rằng Mourinho đã thành công như thế nào trong chiến thắng quan trọng vừa qua.





Lỗi thời hay không lỗi thời đã là đề tài luôn gắn liền với Mourinho suốt nhiều năm qua. Kỳ thực, không bao giờ có một câu trả lời mang tính tuyệt đối cho kiểu đề tài như vậy. Lối chơi thiên về phòng ngự nhưng lại gắn với sơ đồ 4-2-3-1 mang tính tấn công là một sản phẩm xuất sắc mang tính “độc quyền” của Mourinho. Chính ông nghĩ ra cách chơi như vậy (giữ bóng càng ít càng tốt) trước tiên là để hóa giải lối chơi tiki-taka rực rỡ cách đây hơn chục năm. Có nghĩa, bản thân lối chơi sở trường của Mourinho đã có tính hiện đại, khai phá rồi (trước đó, muốn chơi thiên về thủ thì trên lý thuyết phải dùng sơ đồ 4-5-1). Còn trong trận chung kết Conference League vừa qua, Mourinho xếp quân theo sơ đồ 3-2-4-1. Sự thể hiện của AS Roma trong trận chung kết là một cách chơi chặt chẽ, chứ không phải ham phòng thủ. Sau khi Nicolo Zaniolo ghi bàn duy nhất ở phút 38 bằng một pha xử lý bóng tuyệt vời, thì AS Roma gần như không cho phép đối phương có chút khoảng trống nào để săn tìm bàn gỡ. Càng về cuối trận, AS Roma càng chơi thận trọng, và đấy là lẽ tất yếu nơi một đội dẫn điểm trong trận chung kết. Tóm lại, đấy là một cách huấn luyện thành công.

Đây chỉ mới là mùa bóng đầu tiên Mourinho dẫn dắt AS Roma - vốn đã mang tiếng “hữu danh vô thực” gần như trong suốt lịch sử tồn tại. Tinh thần thi đấu, bản lĩnh đích thực, hiệu quả về mặt thành tích… luôn là những chi tiết nằm ở thái cực ngược lại so với các đặc điểm nổi bật của AS Roma xưa nay (không phải ngẫu nhiên mà HLV Capello nói rằng một danh hiệu cho AS Roma khó gấp 10 lần danh hiệu cho Juventus). Thành công lớn nhất khi Mourinho dẫn dắt AS Roma nằm ở chỗ này. Cũng vì vậy, người ta càng có lý do để chờ xem những bước tiến mới của AS Roma, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, trong mùa bóng tới. Cần lưu ý: đỉnh điểm thành công trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Mourinho luôn nằm ở “mùa thứ hai”. Paul Scholes bình luận: “Mourinho đã làm cho AS Roma sống động hẳn lên”.