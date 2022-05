Điểm nóng của chung kết Champions League

Đó là một trận đấu đậm nét chiến thuật, trong cái thời kỳ mà bóng đá đỉnh cao ở châu Âu đặc sệt chiến thuật đến mức… nhàm chán. Đó là điểm giữa của chuỗi 6 trận chung kết liên tiếp ở cúp C1 mà tỷ số chỉ là 1-0. Rồi Porto trở thành đội đầu tiên trong 11 năm ghi được nhiều hơn 1 bàn ở trận chung kết cúp C1. UEFA và FIFA phải đổi luật như một cuộc cách mạng, với hàng loạt chi tiết mới hậu thuẫn bóng đá tấn công sau giai đoạn ấy, để làm cho bóng đá hấp dẫn hơn.

Xin nhắc lại điểm nhấn chiến thuật, với bàn thắng duy nhất giúp Liverpool lần đầu đoạt cúp C1 được ghi bởi một hậu vệ cánh. Bây giờ, Liverpool lại chạm trán Real Madrid trong một trận chung kết Champions League tại Paris (rạng sáng 29.5, theo giờ Việt Nam) và hậu vệ cánh có thể lại trở thành điểm then chốt nhất sẽ quyết định toàn bộ thành bại cho Liverpool.

Andrew Robertson bên cánh trái cũng rất xuất sắc. Nhưng, nói đến hậu vệ cánh tuyệt vời của Liverpool là phải nói ngay đến Trent Alexander-Arnold bên cánh phải. Một cỗ máy công thủ toàn diện, lại còn tổ chức tấn công tuyệt vời với hàng chục pha chuyền bóng thành bàn mỗi mùa. Alexander-Arnold chính là một trong vài nguyên nhân lớn nhất giúp Liverpool thành công rực rỡ trong những năm gần đây.

Nhưng, Alexander-Arnold lại là… bại tướng, cả trong khía cạnh cá nhân lẫn trong bức tranh tổng thể, ở lần gần đây nhất Liverpool gặp Real Madrid ở đấu trường Champions League. Trong trận tứ kết mùa trước, Liverpool thua 1-3 và bị loại sau khi hòa 0-0 ở lượt về. Hai trong ba bàn thắng của Real là do tiền đạo trẻ Vinicius Junior ghi được, bàn đầu tiên là do Vinicius tài tình khai thác khoảng trống sau lưng Alexander-Arnold. Một bàn khác do Alexander-Arnold phá bóng không thành công, trở thành cơ hội ghi bàn cho Asensio.





Alexander-Arnold tuyệt vời bao nhiêu ở cánh phải của Liverpool, thì Vinicius cũng rực sáng bấy nhiêu ở cánh trái của Real Madrid mùa này. Khoan nói Real, mà cả La Liga nói chung xem ra chỉ có Karim Benzema là hay hơn Vinicius. Kỳ thực, sự tỏa sáng rực rỡ của Benzema không mang nhiều hơi hướng chiến thuật. Trong đa số trường hợp, đó là tài năng, là phong độ thuần túy. Một mặt, Benzema ghi những bàn thắng mà người xem thán phục, chứ không nhất thiết bàn cãi về khâu tranh chấp với trung vệ hoặc hàng thủ đối phương nói chung. Mặt khác, xét về công việc hoặc trách nhiệm cá nhân thuần túy, Virgil Van Dijk giữa hàng thủ Liverpool hẳn đã biết rõ anh sẽ phải làm gì trước Benzema.

Các HLV Juergen Klopp (Liverpool) và Carlo Ancelotti (Real), do vậy, sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đối đầu giữa Alexander-Arnold và Vinicius. Đó sẽ là “điểm nóng” liên tục bùng nổ trong trận chung kết, là cuộc tranh chấp có ảnh hưởng lớn nhất đến vấn đề thành bại của cả hai phía. Và đó sẽ là đề tài chiến thuật hóc búa nhất dành cho hai nhà cầm quân. Chứ hàng tiền vệ khét tiếng của Real thì ai cũng biết: tài năng và kinh nghiệm bao nhiêu thì lại già cỗi bấy nhiêu, khó vận hành với công suất tối đa trong suốt một trận chung kết đỉnh cao. Họ sẽ chỉ chờ dịp tỏa sáng ở những khoảnh khắc bất chợt, như Benzema trên hàng tiền đạo. Liverpool thì chỉ hơi khác ở chỗ có các tiền đạo trẻ trung, nhỉnh hơn về sức. Nhưng “làm bóng” thế nào để tiền đạo Liverpool có đủ cơ hội trổ tài, lại là một câu chuyện khác.

Ở một mức độ nào đó, Alexander-Arnold của Liverpool và Vinicius của Real sẽ là những người “gánh team” chủ lực trong trận chung kết Champions League cuối tuần này. Đây cũng là câu chuyện chuyên môn mang tính xu thế của mùa bóng này. Bóng đá đỉnh cao hiện thời đang đặt nặng hiệu suất hoạt động của các ngôi sao đá cánh hơn bao giờ hết.