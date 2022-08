'Gà cưng' của Mourinho giúp AS Roma phá dớp buồn trước Juventus

Đã 3 trận liền, AS Roma liên tiếp bại trận mỗi khi đối đầu Juventus, dù là trên sân nhà Olympico hay sào huyệt của "Bà đầm già" thành Turin. Ở 3 lần gặp nhau trước đó, AS Roma của HLV Jose Mourinho chỉ ghi được 3 bàn và nhận đến 7 bàn thua.

Nhưng trận đấu diễn ra ở vòng 3 Serie A năm nay đã chứng kiến một sự tiến bộ, dù AS Roma đã nhập cuộc rất tệ. Từ ngay phút thứ 2, ngôi sao Dusan Vlahovic đã mở tỷ số cho Juventus từ quả đá phạt thần sầu. Việc có bàn thắng sớm, lại chơi trên sân nhà giúp các học trò của HLV Max Allegri chiếm thế chủ động khá rõ rệt trong phần còn lại của hiệp 1. Họ áp đảo hoàn toàn về các thông số dứt điểm (10 so với 3), tỷ lệ chuyền chính xác (89% so với 81%) và khiến AS Roma hầu như không có pha lên bóng sắc nét nào ra hồn.

Thực tế, ngôi sao được kỳ vọng nhất là Paulo Dybala đã chơi khá nỗ lực, với những cú chạm bóng và đi bóng. Nhưng anh thường xuyên bị cô lập với các vệ tinh xung quanh bởi các cầu thủ Juventus vốn là đồng đội cũ rất hiểu lối chơi của anh.

Sang hiệp 2, HLV Jose Mourinho táo bạo thay hẳn 2 hậu vệ biên để cải thiện khả năng lên bóng. Và điều này đã giúp họ dần tìm lại thế trận, với những lúc dồn ép đội hình đối thủ về nửa phần sân bên kia.

Để rồi từ một tình huống đá phạt góc bên biên trái, bóng đi cuộn ra cột 2 và Dybala có mặt tại đó đã tung ra cú vô lê đầy ngẫu hứng, giúp Tammy Abraham đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1.





Có thể mờ nhạt cả trận khi AS Roma phải đẩy cao chơi trong thế bị dẫn bàn sớm tại Allianz Arena nhưng Paulo Dybala vẫn khẳng định được giá trị với một khoảnh khắc ngẫu hứng, giúp "gà son" của HLV Jose Mourinho nổ súng.

Ở những phút còn lại, cả 2 đội bóng đều không dám mạo hiểm để tìm kiếm bàn thắng, mà chọn giải pháp chơi chắc chắn để tránh phải nhận đòn hồi mã thương, chấp nhận chia điểm khi mùa giải vẫn còn rất dài phía trước.

Trận hòa này cũng đánh dấu HLV Jose Mourinho có điểm số đầu tiên từ khi trở lại nước Ý dẫn dắt AS Roma. Vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, ví dụ như sức mạnh ở tuyến giữa, nhưng rõ ràng AS Roma đã chơi ổn định và lỳ lợm hơn rất nhiều so với 1 năm trước.

Đó sẽ là yếu tố rất quan trọng trong mùa giải đội bóng áo màu bã trầu được đầu tư khá mạnh mẽ để tăng thêm sự lựa chọn cho HLV Jose Mourinho. Còn đối với Juventus, họ chỉ có thể thêm thất vọng ở lần thứ 2 bị cầm hòa trong 3 trận từ đầu giải.