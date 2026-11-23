Các đảng Israel chưa đạt được thỏa hiệp về chính phủ mới

Các đảng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đối thủ Gadi Eisenkot đã kết thúc vòng đàm phán mới hôm 22.11 mà không đạt được thỏa thuận về một chính phủ liên minh khả thi.