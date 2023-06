Bản tin của MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện Mekong) cho biết: Trong tuần qua, 14 đập trên khắp lưu vực đã xả gần một tỉ mét khối nước. Hầu hết chỉ đến từ hai con đập: Tiểu Loan (Trung Quốc) xả hơn 500 triệu mét khối nước và Hạ Sesan 2 (Campuchia) xả dưới 400 triệu mét khối nước.

Các đập thủy điện của Trung Quốc giảm 13% lượng nước xả vào dòng Mekong trong mùa khô năm 2023 T.L

Theo mô hình dòng chảy tự nhiên của Eyes on Earth dự đoán tại Chiang Saen (Thái Lan), lượng nước bị thiếu hụt khoảng 26% do việc tích trữ nước ở các đập thượng nguồn Trung Quốc. Tuy nhiên, về phía hạ lưu, mực nước sông ở dưới mức bình thường do tích trữ tại đập Trung Quốc và lượng mưa thấp trên toàn lưu vực.

Từ tháng 6, lưu vực sông Mekong đang bước vào mùa mưa lũ. Tổng kết mùa khô năm 2023, MDM cho biết tổng lượng nước xả mà các đập thủy điện xả vào dòng Mekong trong mùa khô năm 2023 khoảng 20 tỉ mét khối, gần tương đương năm 2022. Tuy nhiên, có sự khác biệt về lượng nước xả giữa thượng nguồn và hạ lưu. Cụ thể trong năm nay, 11 đập ở thượng nguồn của Trung Quốc xả ít nước hơn, khoảng 13% so với năm 2022; ngược lại 44 đập còn lại ở hạ lưu xả nhiều nước hơn, khoảng 20% so với năm 2022.

Nguyên nhân, do năm 2022 ở Trung Quốc mưa ít, lượng nước về các hồ thủy điện bị thiếu hụt khiến hồ chứa ở các đập thủy điện của Trung Quốc thấp hơn bình thường. Ngược lại, mùa mưa năm 2022 ở hạ lưu có lượng mưa tương đối bình thường và kết quả là có nhiều nước hơn để xả ra trong mùa khô năm 2023.