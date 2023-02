Các đội thả lỏng trước giờ G trên sân vận động Cần Thơ

Chiều 25.2, cả 4 đội bóng ở bảng đấu khu vực Tây Nam bộ là ĐH Trà Vinh, ĐH FPT Cần Thơ, ĐH Cần Thơ và ĐH An Giang đã có lịch tập làm quen với sân vận động Cần Thơ.



Đội ĐH An Giang tập làm quen với sân vận động Cần Thơ MINH TÂN

Sân Cần Thơ sẽ là nơi khởi tranh giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ vào chiều 26.2 MINH TÂN

Đây được xem là buổi tập nhẹ nhàng để các cầu thủ thả lỏng trước khi giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ chính thức khởi tranh chiều 26.2.

Các cầu thủ ĐH Trà Vinh có tình thần rất thoải mái khi đến sân vận động Cần Thơ MINH TÂN

Các cầu thủ ĐH Trà Vinh tập làm quen sân Cần Thơ DUY TÂN

Dẫu vậy, với các đội bóng ở xa như ĐH An Giang và ĐH Trà Vinh, buổi tập này rất quan trọng vừa giúp các cầu thủ làm quen với không gian của sân Cần Thơ vừa có những bài tập di chuyển, điều chỉnh về cự ly đội hình phù hợp hơn… Trong khi đó, trong hai đội tại Cần Thơ, chỉ có ĐH FPT Cần Thơ là ra sân tập luyện một số bài đá phạt ngoài vòng cấm và sút phạt penalty.

Các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ tập đá phạt ngoài vòng cấm MINH TÂN

Trước đó ĐH FPT cũng đã có trận giao hữu chuẩn bị cho giải với U.19 Cần Thơ MINH TÂN

Riêng thầy trò HLV Châu Đức Thành của ĐH Cần Thơ đã huỷ buổi tập cuối cùng trên sân Cần Thơ vào giờ chót. Điều này có lẽ không ảnh hưởng nhiều tới đội bóng này khi họ đã có vài lần thi đấu tập trên sân Cần Thơ với U.19 Cần Thơ trước đó.

HLV Châu Đức Thành và các học trò ĐH Cần Thơ đã bỏ qua buổi tập cuối trên sân Cần Thơ chiều 25.2 ĐÌNH TUYỂN

Nhận định về các đối thủ ở bảng đấu Tây Nam bộ, HLV Châu Đức Thành, Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: "ĐH Cần Thơ đã từng cọ xát với ĐH Trà Vinh, đá giao hữu với ĐH FPT Cần Thơ. Nhìn chung, theo tôi, cơ hội sẽ chia đều cho cả 4 đội. ĐH Cần Thơ sẽ cố gắng đặt mục tiêu thi đấu tốt từng trận".

Về phía đội ĐH FPT Cần Thơ, HLV Nguyễn Thanh Điền cho biết: "Mặc dù có một chút bất lợi khi một trụ cột của đội bị chấn thương ngay trước ngày khởi tranh nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ. Cả đội sẽ thi đấu trên tinh thần thể thao cao thượng, chơi hết mình và không đá xấu, đá bẩn".

Lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải cũng đã có buổi tập chạy nhẹ trên sân vận động Cần Thơ chiều 25.2 MINH TÂN

Trong khi đó, HLV Trầm Quốc Nam, Trường ĐH Trà Vinh, cho biết đội này gần như chỉ có 5 ngày để hoàn thiện đội hình trước khi di chuyển đến Cần Thơ. Dù vậy, mục tiêu của đội là cống hiến những trận cầu rực lửa, tinh thần đá đẹp.

Đại diện Ban huấn luyện Trường ĐH An Giang, ông Trương Chí Hùng, thổ lộ lực lượng đội này nòng cốt là các cầu thủ từng giành chức vô địch tại Hội thao sinh viên do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022. Cạnh đó, đội cũng tuyển chọn thêm nhiều sinh viên năm thứ 1 để tạo lực lượng kế thừa. "Mục tiêu của Trường ĐH An Giang sẽ gắn bó, tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam hằng năm nên cần xây dựng lực lượng kế thừa ngay từ bây giờ. Chúng tôi đánh giá rất cao các đối thủ cùng bảng vì cả 4 đội đều đầy khát vọng, nhưng ĐH An Giang sẽ cố gắng tạo bất ngờ", ông Hùng nói.

Buổi họp kỹ thuật trước khi vòng loại khu vực miền Tây Nam bộ khởi tranh diễn ra MINH TÂN

Theo lịch thi đấu, vòng loại khu vực Tây Nam diễn ra trên sân vận động Cần Thơ hơn 30.000 chỗ ngồi. Lượt 1 chiều ngày 26.2, trận 1 lúc 13 giờ 30 giữa ĐH Trà Vinh – ĐH An Giang; trận 2 lúc 15 giờ 45 giữa ĐH Cần Thơ – ĐH FPT Cần Thơ. Lượt 2 diễn ra chiều ngày 28.2 với trận 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 giữa ĐH FPT Cần Thơ - ĐH Trà Vinh, trận 2 diễn ra luc 15 giờ 30 là cuộc đụng độ giữa ĐH An Giang - ĐH Cần Thơ. Lượt trấn thứ 3 diễn ra ngày 2.3, trận 1 giữa ĐH An Giang - ĐH FPT Cần Thơ lúc 13 giờ 30, trận 2 ĐH Cần Thơ – ĐH Trà Vinh diễn ra lúc 15 giờ 30.