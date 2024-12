Các dự án điện của EVNNPC được Nghệ An cam kết tháo gỡ khó khăn

Đó là cam kết từ ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ngày 26.11 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung cho biết Nghệ An đã và đang trở thành "điểm sáng" trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của cả nước nhờ chiến lược thu hút đầu tư phù hợp, giúp tỉnh đón nhiều dự án lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài… Liên tiếp năm 2022, 2023 và 2024, Nghệ An lọt Top 10 về thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chia sẻ tại buổi làm việc với lãnh đạo EVNNPC

Ông Nguyễn Đức Trung khẳng định Nghệ An có được những thành tựu trong phát triển kinh tế hiện nay có sự nỗ lực rất lớn của EVNNPC trong đảm bảo đáp ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của người dân.

Bà Đỗ Nguyệt Anh, Chủ tịch HĐTV EVNNPC, khẳng định trong nhiều năm qua EVNNPC, Công ty Điện lực Nghệ An luôn dành sự quan tâm trong việc đầu tư các công trình điện tại Nghệ An.

Thống kê từ năm 2021 - 2024, EVNNPC đã và đang đầu tư các dự án lưới điện 110 kV tại Nghệ An với tổng mức đầu tư 2.370 tỉ đồng. Đến nay, 15 dự án đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 980 tỉ đồng; đang triển khai 15 dự án với với tổng mức đầu tư 1.390 tỉ đồng.

Liên quan đến kiến nghị của Sở Công thương tỉnh Nghệ An về đảm bảo cung cấp điện đối với khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; các khu công nghiệp Thọ Lộc, Hoàng Mai, bà Đỗ Nguyệt Ánh đề nghị VSIP phải chuẩn xác nhu cầu phụ tải, hệ số sử dụng đồng thời của cả khu công nghiệp cũng như các nhà đầu tư thứ cấp, để EVNNPC có lộ trình đầu tư xây dựng lưới điện phù hợp.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV EVNNPC, làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Chủ tịch HĐTV EVNNPC đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban ngành hỗ trợ Ban Quản lý xây dựng điện miền Bắc sớm chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định phê duyệt, giải phóng mặt bằng.

Đối với khu công nghiệp Thọ Lộc, trước mắt EVNNPC có thể xem xét cấp điện trung thế thông qua TBA 110 kV Diễn Châu (khoảng 10 MW). VSIP chuẩn xác lại công suất và thời gian đưa vào sử dụng để có phương án xây dựng trạm biến áp 110 kV mới phù hợp.

Trên tinh thần không để Nghệ An thiếu điện, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh cam kết đảm bảo đủ nguồn vốn để đầu tư hiệu quả các công trình điện tại Nghệ An. Lãnh đạo EVNNPC mong muốn luôn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện và cùng tháo gỡ vướng mắc của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khi triển khai các dự án.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Trung khẳng định với mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội thu hút đầu tư nước ngoài, việc tháo gỡ khó khăn đối với các công trình điện là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành sẽ vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với EVNNPC để tất cả những kiến nghị của Tổng công ty được giải quyết sớm nhất, đảm bảo tất cả các dự án điện tại Nghệ An được thực hiện đúng tiến độ, đem lại hiệu quả, chất lượng đầu tư.