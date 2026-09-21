Các giáo sư thế giới cùng Bệnh viện Tâm Anh giải những bài toán y học khó

Hội nghị đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển “thần tốc” của Tâm Anh, với chủ đề “Kết nối tri thức - Hội nhập quốc tế - Phát triển bền vững”, diễn ra từ ngày 16-20.9.2026, tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến với TP.HCM

Xạ trị proton và các liệu pháp mới trong điều trị ung thư

Hội nghị Khoa học thường niên của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh lần đầu tiên mang đến Việt Nam những thông tin khoa học mang tầm quốc tế. Được mong chờ bậc nhất trong Hội nghị Khoa học Tâm Anh 2026 là phần trình bày của GS-BS Quynh-Thu Le, Chủ nhiệm Khoa Xạ trị ung thư, Đại học Stanford (Mỹ), đồng thời là đồng Giám đốc Chương trình sinh học xạ trị của Viện Ung thư Stanford, nói về thiết bị và công nghệ xạ trị proton hiện đại hàng đầu thế giới, cũng là hệ thống "siêu thiết bị" MEVION S250-FIT (Mỹ) đã được Bệnh viện Tâm Anh công bố hợp đồng đặt mua với giá trị gần 2.000 tỉ đồng từ đầu năm nay.

So với tia X trong xạ trị thông thường vẫn tiếp tục đi qua cơ thể sau khi đi qua khối u, xạ trị proton có thể đưa phần lớn năng lượng bức xạ đến đúng độ sâu của khối u rồi giảm nhanh, tránh lượng bức xạ đi vào các mô lành phía sau vùng điều trị. Khả năng kiểm soát đường đi của tia bức xạ trong xạ trị proton giúp hạn chế tác dụng phụ của điều trị, đặc biệt có ý nghĩa với các bệnh nhi, người trẻ tuổi hoặc có khối u nằm gần các cơ quan quan trọng.

GS-BS Quynh-Thu Le là thành viên Viện Hàn lâm Y khoa quốc gia ( Mỹ ), có hơn 400 công bố khoa học và được trao Huy chương vàng ASTRO 2025 - danh hiệu cao nhất của Hiệp hội Xạ trị ung thư ( Mỹ ), báo cáo tại hội nghị ẢNH: BỆNH VIỆN TÂM ANH CUNG CẤP

PGS-TS-BS Lucksamon Thamlikitkul, Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol, Thái Lan, báo cáo những cập nhật và ý nghĩa về các phương pháp tầm soát, phát hiện sớm ung thư phổi - căn bệnh ung thư ác tính và khó khăn bậc nhất trong điều trị hiện nay tại Việt Nam và nhiều quốc gia khi phần lớn các ca bệnh được phát hiện ung thư khi bệnh đã tiến triển ở giai đoạn muộn.

Ông nhấn mạnh xu hướng điều trị dựa trên đặc điểm sinh học của từng người bệnh, cần đánh giá toàn diện loại u, mức độ lan rộng và đặc điểm phân tử trước khi lựa chọn điều trị. Xét nghiệm phân tử và thuốc điều trị đích có vai trò quan trọng trong điều trị.

Tâm Anh tiên phong đầu tư “siêu máy” xạ trị proton MEVION S250-FIT tích hợp AI, hệ thống xạ trị gia tốc Versa HD và PET/CT tích hợp AI, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chẩn đoán, điều trị ung thư công nghệ cao tại Việt Nam ẢNH: BỆNH VIỆN TÂM ANH CUNG CẤP

Liệu pháp tế bào và thuốc mới: từ chuyển giao đến chuẩn bị ứng dụng

GS-TS-BS Tạ Thành Văn, Cố vấn cao cấp, phụ trách chuyên môn Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thông tin Tâm Anh đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ lõi từ các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng liệu pháp tế bào hàng đầu của Nhật Bản, nơi đã được trao nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Hai hướng liệu pháp gồm tế bào trung mô và tế bào miễn dịch, dựa trên nền tảng nghiên cứu và triển khai hơn 15 năm tại Nhật Bản, được kỳ vọng sớm chuyển giao công nghệ, đưa về Tâm Anh để tiếp tục phát triển nghiên cứu và ứng dụng trong điều trị bệnh tim mạch, thần kinh, xương khớp, hô hấp và chuyển hóa.

GS-TS-BS Jeffrey S. Glenn, Viện trưởng Viện Vi sinh & chống dịch Stanford, Đại học Stanford (Mỹ), đóng góp các chuyên đề đặc biệt về những kỹ thuật hiện đại của thế giới, từ viêm gan D, thuốc kháng virus thế hệ mới. Trong khi đó, TS-BS Edward A. Pham, Đại học Stanford chia sẻ câu chuyện về Việt Nam trở thành câu hỏi trong nghiên cứu thuốc kháng virus thế hệ mới. Sau Covid-19, ViRx@Stanford được xây dựng theo hướng chủ động phát hiện và phát triển thuốc kháng virus trước khi đại dịch tiếp theo xảy ra. Một hướng được TS.BS Edward A. Pham kỳ vọng là thuốc kháng enterovirus. Nếu các bước chuẩn bị hoàn tất theo kế hoạch, nghiên cứu lần đầu trên người có thể được triển khai vào năm tới và Viện Nghiên cứu Tâm Anh cũng là một trong số các đối tác lựa chọn hàng đầu của Stanford.

Hơn 12.000 lượt khách quốc tế mỗi năm lựa chọn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám và điều trị ẢNH: BỆNH VIỆN TÂM ANH CUNG CẤP

Làm chủ công nghệ phẫu thuật robot

Tại hội nghị, Tập đoàn Device Technologies (Mỹ) chính thức trao chứng nhận cho Tâm Anh về cột mốc 500 ca phẫu thuật thành công bằng robot Da Vinci Xi trong thời gian ngắn nhất. Tâm Anh cũng là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đầu tư đồng thời hai hệ thống Da Vinci Xi, tổng giá trị gần 200 tỉ đồng. Với robot này, Tâm Anh vừa thành công triển khai các kỹ thuật khó như Single-site (phẫu thuật qua một cổng vào duy nhất) và Dual Console (hai phẫu thuật viên cùng điều khiển robot trong một ca mổ).

Ở lĩnh vực thần kinh, robot AI Modus V Synaptive hỗ trợ định vị và tiếp cận tổn thương sâu trong não, cột sống và tủy sống. Giai đoạn năm 2023-2025, Tâm Anh thực hiện 208 ca phẫu thuật não, cột sống, tủy sống và cấp cứu đột quỵ bằng robot này, đồng thời được trao Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á.

Bệnh viện Tâm Anh đầu tư đồng bộ hệ sinh thái robot phẫu thuật, can thiệp, mở rộng khả năng điều trị chính xác, ít xâm lấn cho nhiều bệnh phức tạp

Trong điều trị cơ xương khớp, robot AI CUVIS-Joint được Tâm Anh ứng dụng vào thay khớp nhân tạo mang lại hiệu quả vượt trội, đồng thời được hãng Curexo trao ba chứng nhận quốc tế về năng lực phẫu thuật, đào tạo và giảng dạy lâm sàng thay khớp bằng robot AI. Bên cạnh đó, Robot Artis Pheno cũng được ứng dụng trong can thiệp mạch, hỗ trợ điều trị chuyên sâu tại Tâm Anh.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhấn mạnh: "Tâm Anh xác định khoa học không đứng bên cạnh mà là một phần của hoạt động khám chữa bệnh. Mỗi ca bệnh khó là một câu hỏi khoa học. Mỗi kỹ thuật mới là thêm cơ hội cải thiện kết quả điều trị. Mỗi nghiên cứu nghiêm túc là một bước tiến để người bệnh Việt Nam được tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến ngay tại Việt Nam. Đó chính là nguyên tắc đầu tư tối đa cho khoa học, công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ và là nỗ lực của hơn 10.000 giáo sư, chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trên toàn quốc".



