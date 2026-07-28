Lộ trình 3 bước chia bay quốc tế Long Thành - Tân Sơn Nhất

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phương án tổ chức khai thác đại công trình CHKQT Long Thành giai đoạn 1 là kết quả của một quá trình xây dựng, rà soát tỉ mỉ qua nhiều bước đề xuất. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, ACV đã chốt phương án chuyển đổi theo 3 bước, gắn liền với các chu kỳ lịch bay quốc tế.

Phối cảnh nhà ga sân bay Long Thành sắp chính thức khai thác thương mại ẢNH: ACV

Cụ thể:

- Bước 1: Từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông 2026 (từ 1.12.2026 - 27.3.2027): Khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế (bao gồm vận tải hàng hóa) tại CHKQT Long Thành theo nhu cầu của hãng hàng không.

- Bước 2. Lịch bay mùa hè 2027 (từ 28.3.2027 - 29.10.2027): Khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) tại CHKQT Long Thành.

- Bước 3. Lịch bay mùa đông 2027 (từ 30.10.2027 - 25.3.2028): Khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại (trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km của hãng hàng không Việt Nam khai thác).

Về phía các hãng hàng không, Cục ghi nhận các hãng cơ bản thống nhất với chủ trương đưa CHKQT Long Thành vào khai thác theo kế hoạch và mục tiêu đầu tư. Song, các hãng cho biết cần tối thiểu khoảng 12 tháng kể từ khi phương án được quyết định chính thức để hoàn thành các công tác chuẩn bị về khai thác, thương mại, hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực và điều chỉnh mạng đường.

Theo đánh giá của các hãng, khoảng thời gian 9 tháng chỉ cơ bản đáp ứng việc di dời cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, chưa đủ để xử lý các vấn đề thương mại như cập nhật hệ thống đặt giữ chỗ, bán vé, phân phối vé, thay đổi mã sân bay trong các hệ thống toàn cầu và triển khai các hoạt động truyền thông.

Vì vậy, các hãng đề nghị lộ trình chuyển đổi cần được thực hiện theo từng giai đoạn, tránh chuyển đổi đồng thời toàn bộ hoạt động trong thời gian ngắn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Bên cạnh đó, các hãng cũng yêu cầu làm rõ tiến độ hạ tầng nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, thủ tục cấp phép an ninh, hạ tầng chuyển phát nhanh và phương án kết nối hành khách nối chuyến giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định ACV có đầy đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm chính về phương án khai thác. Cục nhận định phương án 3 bước này cơ bản phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi và định hướng phát triển hàng không quốc gia. Việc chuyển đổi từng bước theo chu kỳ lịch bay IATA giúp giảm thiểu rủi ro khi đưa một siêu sân bay vào vận hành, tạo khoảng đệm để các bên hoàn thiện quy trình thực tế, đồng thời bảo đảm sự vận hành ổn định cho cả hệ thống sân bay phía Nam.