Các hãng ô tô tại Việt Nam 'chạy đua' tăng thời gian bảo hành xe

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, giá bán không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của người mua. Chính sách hậu mãi, đặc biệt là thời gian bảo hành xe, đang trở thành một trong những tiêu chí được nhiều khách hàng cân nhắc khi xuống tiền.

Vừa mua chiếc Hyundai Tucson thuộc đời mới nhất, anh Hoàng Văn Tuấn, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM chia sẻ: "Ngoài mức ưu đãi lên đến gần 90 triệu đồng từ phía nhà sản xuất cũng như đại lý phân phối, chính sách bảo hành lên đến 5 năm là yếu tố giúp những khách hàng mua xe sử dụng dài hạn như tôi cảm thấy yên tâm để lựa chọn. Bởi bên cạnh giá bán, trang bị tính năng, công nghệ… chính sách bảo hành cũng quan trọng không kém khi chính điều này sẽ tác động đến chi phí trong quá trình sử dụng chiếc xe".

Vài năm trở lại đây, nhiều nhà sản xuất liên tục nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm, 8 năm, thậm chí 10 năm cùng số ki-lô-mét cao hơn đáng kể Ảnh: Bá Hùng

Thậm chí, ngay những khách hàng đề cao yếu tố "ăn chắc, mặc bền" như anh Lê Văn Thái, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM cũng rất quan tâm đến chính sách bảo hành khi chọn mua ô tô. "Tôi chọn mua chiếc Toyota Corrolla Cross 2026 không chỉ vì sự ổn định hay bền bỉ đã được chứng minh mà còn vì chính sách bảo hành Toyota đang áp dụng. Chỉ cần tuân thủ lịch trình chăm sóc, bảo dưỡng xe tại hệ thống đại lý chính hãng, xe sẽ được bảo hành lên tới 10 năm hoặc 185.000 km".

Nếu như trước đây, mức bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) được xem là thông lệ của phần lớn các hãng xe Nhật Bản và châu Âu tại Việt Nam áp dụng, thì vài năm trở lại đây, nhiều nhà sản xuất liên tục nâng thời hạn bảo hành xe lên 5 năm, 8 năm, thậm chí 10 năm cùng số ki-lô-mét cao hơn đáng kể.

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Cuộc đua kéo dài thời gian bảo hành ngày càng nóng

Mới đây nhất, Honda Việt Nam công bố chương trình gia hạn bảo hành chính hãng lên tới 10 năm hoặc 170.000 km. Chính sách áp dụng với các xe Honda mới đăng ký bảo hành từ 1.8.2026 cũng như các xe đang lưu hành dưới 10 năm tuổi nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình.

Honda Việt Nam vừa công bố chương trình gia hạn bảo hành chính hãng lên tới 10 năm hoặc 170.000 km Ảnh: Bá Hùng

Theo đó, sau khi kết thúc thời hạn bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km, chủ xe vẫn có thể tiếp tục được hưởng chế độ bảo hành đến tối đa 10 năm hoặc 170.000 km, với điều kiện thực hiện đầy đủ các kỳ bảo dưỡng định kỳ theo quy định của hãng. Động thái của Honda nối dài xu hướng nâng cấp chính sách hậu mãi vốn đã diễn ra trên thị trường vài năm gần đây.

Trước đó, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã tăng thời gian bảo hành xe từ 3 năm lên 5 năm kể từ năm 2021. Đến cuối năm 2025, đơn vị này tiếp tục mở rộng chính sách bảo hành xe lên 8 năm hoặc 120.000 km đối với một số mẫu xe chủ lực như Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10.

Trong khi đó, VinFast được xem là hãng xe tiên phong tạo nên xu hướng kéo dài thời gian bảo hành tại Việt Nam khi áp dụng mức 10 năm hoặc 200.000 km từ năm 2022. Thời điểm đó, chính sách này áp dụng với các mẫu xe dùng động cơ đốt trong mà hãng còn phân phối.

Mức bảo hành 5 năm hoặc khoảng 150.000 km đang dần trở thành mặt bằng mới ở nhiều thương hiệu ô tô phổ thông nhằm nâng cao sức cạnh tranh Ảnh: Bá Hùng

Toyota cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Từ năm 2026, hãng triển khai chương trình bảo hành mở rộng lên tới 10 năm hoặc 185.000 km, bên cạnh chính sách truyền thống bảo hành xe 3 năm hoặc 100.000 km vốn được duy trì nhiều năm trước đó.

Có thể thấy, nếu như mức bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km từng được xem là tiêu chuẩn chung của thị trường thì hiện nay, mức bảo hành 5 năm hoặc khoảng 150.000 km đang dần trở thành mặt bằng mới ở nhiều thương hiệu ô tô phổ thông nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Vì sao các hãng xe đồng loạt tăng thời gian bảo hành?

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, việc kéo dài thời gian bảo hành không đơn thuần là một chương trình ưu đãi mà phản ánh sự thay đổi trong chiến lược cạnh tranh của các nhà sản xuất. Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, nhiều thương hiệu cùng tham gia vào một phân khúc, dư địa giảm giá ngày càng hạn chế do ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá trị thương hiệu. Vì vậy, các hãng xe chuyển sang đầu tư vào dịch vụ hậu mãi nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng mà không phải giảm sâu giá bán.

Bên cạnh đó, việc mạnh dạn nâng thời gian bảo hành xe cũng cho thấy sự tự tin hơn của nhà sản xuất đối với chất lượng, độ bền cũng như quy trình kiểm soát sản phẩm. Khi xe có tỷ lệ lỗi thấp và chi phí bảo hành được kiểm soát tốt, doanh nghiệp có thể kéo dài thời hạn bảo hành mà không tạo áp lực quá lớn lên chi phí vận hành.

Khi xe có tỷ lệ lỗi thấp và chi phí bảo hành được kiểm soát tốt, doanh nghiệp có thể kéo dài thời hạn bảo hành mà không tạo áp lực quá lớn lên chi phí vận hành Ảnh: Bá Hùng

Một chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ ô tô nhận định, chính sách bảo hành dài hơn còn góp phần nâng giá trị bán lại của xe cũ, giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Đây cũng là yếu tố được nhiều người mua xe lần đầu đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, các chương trình bảo hành mở rộng thường đi kèm điều kiện khách hàng phải bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống đại lý chính hãng. Điều này giúp các hãng duy trì lượng khách quay trở lại xưởng dịch vụ, đồng thời kiểm soát tốt hơn lịch sử bảo dưỡng cũng như chất lượng vận hành của phương tiện.

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Người dùng cần đọc kỹ điều kiện bảo hành

Dù thời gian bảo hành ngày càng dài, các chuyên gia cũng khuyến cáo người sử dụng không nên hiểu rằng xe sẽ được sửa chữa miễn phí trong mọi trường hợp. Thực tế, hầu hết chương trình bảo hành mở rộng đều đi kèm những điều kiện cụ thể như xe phải được bảo dưỡng đúng định kỳ tại đại lý ủy quyền, sử dụng phụ tùng chính hãng, không tự ý thay đổi kết cấu hoặc lắp đặt các thiết bị ngoài khuyến cáo của nhà sản xuất.

Hầu hết chương trình bảo hành mở rộng đều đi kèm những điều kiện cụ thể như xe phải được bảo dưỡng đúng định kỳ tại đại lý ủy quyền, sử dụng phụ tùng chính hãng... Ảnh: Bá Hùng

Bên cạnh đó, bảo hành chỉ áp dụng đối với các lỗi phát sinh do chất lượng vật liệu hoặc lỗi sản xuất. Những hư hỏng do tai nạn, ngập nước, sử dụng sai hướng dẫn, hao mòn tự nhiên hay tác động từ bên ngoài thường không nằm trong phạm vi bảo hành.

Vì vậy, trước khi quyết định mua xe, khách hàng nên tìm hiểu kỹ chính sách bảo hành của từng hãng, bao gồm phạm vi bảo hành, các hạng mục được áp dụng, điều kiện duy trì hiệu lực cũng như những trường hợp bị từ chối bảo hành.

Việc các hãng ô tô tại Việt Nam liên tục nâng thời gian bảo hành cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường đang chuyển từ giá bán sang chất lượng dịch vụ và trải nghiệm sau bán hàng. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng, bởi ngoài việc có thêm nhiều lựa chọn về sản phẩm, khách hàng còn được hưởng những chính sách hậu mãi hấp dẫn hơn, góp phần giảm chi phí sử dụng xe trong suốt vòng đời xe.