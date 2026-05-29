Các hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

Những ngày này, các hộ gia đình kinh doanh nhỏ đến các shop thời trang, cửa hàng dịch vụ ở các tuyến phố sầm uất hay các khu dân cư tại Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo không gian mát mẻ phục vụ khách hàng mà vẫn có thể tiết kiệm điện (TKĐ). Trước mùa nắng nóng, các chủ quán ăn, quán cà phê đã thuê thợ tổng vệ sinh quạt máy, máy lạnh, tủ lạnh, tủ cấp đông… để nâng cao hiệu suất sử dụng. Anh Minh Duy (kinh doanh quán cà phê ở P.Hải Châu) bố trí thêm các chậu cây xanh, mở rộng cửa chính, cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Những thiết bị nào không cần duy trì nguồn điện liên tục 24/24 thì nhân viên lưu ý rút phích cắm khi dùng xong, để đảm bảo an toàn điện và tập thói quen TKĐ.

Quán cà phê của anh Minh Duy thường rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị để tiết kiệm điện

Các chủ cửa hàng quần áo, kinh doanh thời trang trên những trục đường lớn như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương… bắt buộc phải dùng đèn chiếu sáng trang trí và máy lạnh công suất lớn để "hút" khách, nhưng trong mùa nắng nóng này họ cũng đã có cách thích ứng linh hoạt. "Thay vì bật toàn bộ hệ thống đèn rọi, đèn trang trí từ sáng đến tối thì chúng tôi tắt bớt đèn vào ban ngày khi đã có ánh sáng tự nhiên. Cửa hàng chúng tôi cũng lắp đặt hệ thống cửa kính tự động đóng mở để tránh hơi lạnh thất thoát ra ngoài khi khách ra vào liên tục", chị Hoa (bán quần áo trên đường Lê Duẩn) chia sẻ.

Các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh tại Đà Nẵng đẩy mạnh TKĐ mùa nắng nóng không chỉ là bài toán giảm bớt gánh nặng tiền điện. Đó còn là những hành động văn minh, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thùy Trang, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ trải nghiệm khi đang ngồi tại "quán cà phê TKĐ" bên bờ sông Hàn: "Ban đầu, mình thấy quán hơi tối so với hình ảnh quảng bá trên mạng. Nhưng khi biết quán đang tắt bớt đèn để hưởng ứng chương trình TKĐ mùa nắng nóng, mình có cảm tình và không thấy phiền hà gì. Việc ngồi cà phê trong không gian vừa đủ sáng, bật nhạc nhẹ nhàng và có chút gió trời thực ra cũng chill và dễ chịu".

Sự chung tay của các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống điện TP.Đà Nẵng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Đây không chỉ là giải pháp tình thế để ứng phó với hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng, mà là minh chứng cho việc nâng cao ý thức, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.