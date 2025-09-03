Các hãng xe đang dần hạn chế sử dụng da để trang trí nội thất ô tô

Mẫu SUV Jeep Cherokee 2026 được hãng xe Mỹ thiết kế lớn hơn hơn so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng lại thiếu một trang bị cao cấp, đó là các chi tiết bọc da trong khoang nội thất ô tô vốn đã bị loại bỏ như một phần trong chiến lược thân thiện với môi trường của thương hiệu.

Cùng với gỗ, da từng là vật liệu phổ biến trên các phiên bản cao cấp của các dòng ô tô hạng sang Ảnh: Carscoop

Cùng với gỗ, da từng là vật liệu phổ biến trên các phiên bản cao cấp của các dòng ô tô hạng sang được các nhà sản xuất sử dụng để giúp khoang nội thất ô tô trở nên sang trọng, cao cấp hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất ô tô đặc biệt là các hãng xe sang không còn sử dụng da trên tất cả phiên bản của một dòng xe, thay vào đó các phiên bản tiêu chuẩn, có giá bán thấp hơn được dùng vật liệu khác giả da. Điều này có nghĩa là khách hàng mua các phiên bản cao cấp hơn phải chi thêm tiền để đổi lại khoang nội thất có các chi tiết bọc da.

Với Jeep Cherokee 2026, da thật đã được thay thế bằng da giả Capri trên phiên bản Limited và Overland. Tuy nhiên, không chỉ riêng Jeep, nhiều hãng ô tô khác cũng đang dần hạn chế sử dụng da trong thiết kế, trang trí nội thất ô tô. Hầu hết các phiên bản Infiniti QX60 2026 hiện đều được trang bị bọc da TailorFit, được làm từ 65% vật liệu tái chế. Nếu khách hàng muốn sở hữu một chiếc QX60 "xịn", phải chọn phiên bản cao cấp nhất QX60 Autograph với nội thất bọc chất liệu da aniline.

Nhiều hãng ô tô cũng đang dần hạn chế sử dụng da trong thiết kế, trang trí nội thất ô tô Ảnh: Carscoop

Các nhà sản xuất ô tô khác không ép buộc người tiêu dùng thay đổi, nhưng họ đã giới thiệu các tùy chọn bọc ghế mới. Land Rover cung cấp vải Ultrafabrics trên Range Rover và Range Rover Sport, trong khi khách hàng của Polestar có thể sử dụng len được chứng nhận bảo vệ động vật, vải bọc MicroTech hoặc vải sinh học WeaveTech.

Đó chỉ là một vài ví dụ, nhưng cho thấy ngành công nghiệp sản xuất ô tô đang dần chuyển hướng khỏi thời kỳ chỉ toàn sử dụng da hoặc vải. Tất nhiên, đây là một vấn đề khá phức tạp vì một số người tiêu dùng có thể cảm thấy thiệt thòi nếu ô tô không được trang bị sẵn ghế da hoặc phải trả thêm tiền như một trang bị tùy chọn.

Đơn cử như các mẫu xe mới của BMW và Mercedes. Mặc dù có giá khởi điểm 62.250 USD, Mercedes-Benz GLE 350 2026 được trang bị ghế MB-Tex. Nếu muốn bọc da, khách mua mẫu xe này sẽ phải chi thêm 1.620 USD. Tương tự, BMW X5 có giá 67.600 USD cũng được trang bị tùy chọn bọc ghế Sensafin với giá 1.950 USD.

Nhiều mẫu ô tô hiện nay người dùng muốn có nội thất bọc da phải bỏ thêm tiền Ảnh: Carscoop

Nhà sản xuất có lý do liên quan đến môi trường để hạn chế sử dụng da trong trang trí nội thất ô tô, tuy nhiên điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức hút của mỗi một mẫu xe, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn của các dòng ô tô hạng sang.