Các hoạt động hưởng ứng phong trào thanh niêntại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, Đoàn Thanh niên đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại khu vực sản xuất. Các đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia nạo vét hệ thống rãnh thoát nước, thu gom bùn đất, xử lý các điểm ứ đọng, góp phần cải thiện cảnh quan và hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

Đoàn Thanh niên công ty tham gia dọn vệ sinh cống rãnh trong nhà máy

Bên cạnh hoạt động lao động sản xuất, công ty cũng tổ chức giải thể thao pickleball nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị. Giải đấu diễn ra trong không khí hào hứng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên.

Trao giải nội dung đôi nam Giải pickleball mở rộng

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Từ những việc làm cụ thể như vệ sinh môi trường đến các hoạt động văn hóa - thể thao, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên công ty sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.