Kinh tế

Các hoạt động mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
10/03/2026 11:41 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2026), Ban Nữ công Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tôn vinh vai trò, vẻ đẹp của nữ cán bộ, công nhân viên (CBCNV), đồng thời tạo nên không khí vui tươi, gắn kết trong toàn đơn vị.

Một trong những hoạt động nổi bật là hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" trong những ngày đầu tháng 3. Những tà áo dài duyên dáng nơi công sở không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên hình ảnh sinh động và đầy cảm hứng tại môi trường làm việc của công ty.

Các hoạt động mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ công của công ty thướt tha trong tà áo dài

Bên cạnh đó, Ban Nữ công đã tổ chức chương trình tham quan, học tập và giao lưu tại tỉnh Ninh Bình dành cho nữ CBCNV. Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đồng thời có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống. Hoạt động không chỉ giúp chị em thư giãn, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc tích cực mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên trong đại gia đình Nhiệt điện Mông Dương.

Các hoạt động mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Ảnh 2.

Hình ảnh các chị em nữ công công ty trong đêm gala dinner

Thông qua các hoạt động phong phú và ý nghĩa, Ban Nữ công Công ty Nhiệt điện Mông Dương mong muốn tiếp tục khích lệ nữ CBCNV phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty nhiệt điện Mông Dương Quốc tế Phụ nữ 8.3 Ban Nữ công tuần lễ áo dài
