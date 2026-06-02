Các kết quả nổi bật từ chuyến công tác 3 nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Cả ba nước đều dành sự tiếp đón trọng thị

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt và đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ẢNH: TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Càng có ý nghĩa hơn khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn Philippines là nước Chủ tịch ASEAN 2026, Singapore là nước chủ tịch của ASEAN 2027 và Việt Nam là nước chủ nhà cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và hoàng hậu ẢNH: TTXVN

"Vì vậy, chuyến thăm lần này đã mở ra phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác khi Việt Nam và cả ba đối tác đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới và trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Bộ trưởng cho biết, cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất, có nhiều biệt lệ. Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân, cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul và phu nhân cùng nhiều quan chức Chính phủ Hoàng gia Thái Lan ra sân bay quốc tế Don Mueng tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ẢNH: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia.

"Phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao", ông Trung nói.

Các kết quả nổi bật

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam ẢNH: TTXVN

Thông điệp về hòa bình đã được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-la. Phát biểu được dư luận trong, ngoài khu vực đặc biệt quan tâm và phản hồi rất tích cực; thể hiện đậm nét vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên trách nhiệm, một tiếng nói uy tín trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu.

Một kết quả nổi bật nữa của chuyến thăm là tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Việt Nam đã thúc đẩy về chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm tại Vườn bách thảo Singapore ẢNH: TTXVB

Việt Nam với 3 nước cũng thúc đẩy các đột phá, phát triển mới về chất trên các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Các lĩnh vực hợp tác mới nhiều tiềm năng cũng được thống nhất, có ý nghĩa quan trọng chiến lược với sự phát triển của nước ta...

Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. 20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines.

"Những con số đầy ấn tượng đó thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa ta và 3 nước", ông Trung nhấn mạnh.

Tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta tới ba nước Thái Lan, Singapore, Philippines mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm ẢNH: TTXVN

Trước hết, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với quan hệ với Thái Lan, Singapore, Philippines cũng như với các nước ASEAN nói chung.

Diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, là chuyến thăm các nước Đông Nam Á đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

"Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng ta thăm Philippines. Thái Lan, Singapore, Philippines đều là những nước có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á, là các nước tham gia sáng lập ASEAN, là đối tác chủ chốt của Việt Nam trong khu vực", ông Trung khẳng định,

Thứ hai, với các kết quả sâu sắc, toàn diện vừa nêu, chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ của ta với 3 nước ASEAN, tạo thêm những nền tảng quan trọng, đề ra những định hướng để thúc đẩy quan hệ sâu rộng, thực chất với các nước bạn trong thời gian tới.

Thứ ba, với các kết quả, thỏa thuận đạt được, chuyến thăm mở ra những cơ hội lớn để tranh thủ hợp tác, kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế, đặc biệt là của Thái Lan, Singapore, Philippines để tạo thêm điều kiện cho việc đạt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự ẢNH: TTXVN

"Dư luận các nước, dư luận quốc tế cũng rất quan tâm đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước, đặc biệt là việc lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Shangri-La. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề không chỉ thể hiện sự coi trọng của quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam, mà còn cho thấy cộng đồng quốc tế trông đợi những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực", ông Trung nhấn mạnh.

Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phản ánh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo ba nước đều nhấn mạnh việc triển khai các kết quả của chuyến thăm theo hướng tập trung vào hành động thực chất, khai thác tối đa dư địa hợp tác.

Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả chuyến thăm.