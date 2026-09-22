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    Live Các kỹ thuật hiện đại giúp vợ chồng hiếm muộn có con khỏe mạnh

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Hệ thống "'ab-trong-lab' siêu sạch, công nghệ nuôi cấy phôi time-lapse tích hợp AI, phác đồ cá thể hóa và các kỹ thuật hiện đại góp phần nâng tỷ lệ có thai cộng dồn tại IVF Tâm Anh lên hơn 90% ở phụ nữ dưới 28 tuổi.

    Tại IVF Tâm Anh, các kỹ thuật hỗ trợ được bác sĩ cân nhắc dựa trên tình trạng của từng người, hướng đến xây dựng phác đồ IVF mang tính cá thể hóa, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh, nâng cao cơ hội đón con khỏe mạnh.

    20 giờ thứ ba, ngày 22.9.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Hiểu đúng về các kỹ thuật hỗ trợ IVF: Sớm đón con khỏe mạnh, tiết kiệm chi phí & thời gian" với các bác sĩ của IVF Tâm Anh TP.HCM: ThS-BS Lê Thị Ngân Tâm, ThS-BS Trần Ngọc Vân Anh, BS Nguyễn Quang Vinh.

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) / 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).

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