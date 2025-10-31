Các loại đồ uống giúp ngăn ngừa mảng bám động mạch, tốt cho tim mạch

Trà xanh

Trà xanh chứa các hợp chất catechin, có khả năng giảm cholesterol xấu và căng thẳng oxy hóa - 2 yếu tố chính hình thành mảng bám trong động mạch, theo Times of India (Ấn Độ).

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), tiêu thụ trà xanh thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày giúp cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, khiến động mạch đàn hồi hơn và tăng lưu thông máu. Để đạt hiệu quả tốt nhất, không nên thêm đường và nên chọn loại trà xanh không chứa caffeine, đặc biệt với người bị cao huyết áp.

Nước ép lựu

Lựu là một trong những loại trái cây tốt nhất cho tim mạch. 2 chất chống oxy hóa mạnh trong nước ép lựu như punicalagin và anthocyanin, giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi viêm và tổn thương do oxy hóa.

Chất chống oxy hóa mạnh trong nước ép lựu giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi viêm và tổn thương do oxy hóa Ảnh: AI

Một cốc nước ép lựu mỗi ngày có thể làm chậm quá trình hình thành mảng bám ở động mạch cảnh và cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, các hợp chất trong lựu cũng giúp ngăn cholesterol bị oxy hóa - bước đầu tiên của quá trình hình thành mảng bám.

Nên chọn nước ép lựu ép lạnh và đừng bỏ hạt lựu để tận dụng trọn vẹn dưỡng chất của loại quả này.

Nước ép củ dền

Khi chúng ta tiêu thụ củ dền, cơ thể sẽ chuyển đổi nitrate trong củ dền thành nitric oxide - hợp chất giúp giãn mạch và tăng lưu thông máu. Lợi ích kép này còn giúp giảm độ cứng thành mạch, hạ huyết áp và ngăn ngừa tích tụ mảng bám, từ đó có lợi cho tim mạch.

Uống nước ép củ dền hằng ngày cũng đã được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe mạch máu và hỗ trợ quá trình chuyển hóa cholesterol.

Sữa nghệ

Hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm tự nhiên, duy trì độ ổn định của mảng bám trong động mạch và bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương. Khi kết hợp nghệ với hạt tiêu đen, khả năng hấp thu curcumin của cơ thể được tăng đáng kể.

Uống sữa nghệ đều đặn giúp giảm stress oxy hóa và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, từ đó góp phần duy trì tim mạch khỏe mạnh.

Kết hợp cùng chế độ ăn và vận động

Cần lưu ý rằng những loại đồ uống trên không thể làm sạch mảng bám đã có trong động mạch, mà chỉ giúp ngăn ngừa hình thành mảng bám mới.

Để đạt hiệu quả tối ưu, mọi người nên kết hợp vận động đều đặn, cùng với chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất xơ, chất béo tốt, chất chống oxy hóa và thực phẩm chống viêm, như:

Cá béo (như cá hồi, cá thu).

Các loại hạt và đậu.

Rau lá xanh, bông cải xanh, cà rốt.

Động mạch khỏe mạnh chính là nền tảng cho tuần hoàn tốt, trái tim khỏe mạnh và tuổi thọ dài lâu.