Các mẫu iPhone được cập nhật lên iOS 19

Có nhiều thông tin cho rằng Apple sẽ tích hợp một số yếu tố thiết kế từ visionOS vào iOS 19, bao gồm thiết kế "giống kính". Thông tin này cũng được chuyên gia Mark Gurman cho biết trong bản tin Power ON mới nhất trên Bloomberg, khi ông cho biết Apple đang thực hiện một dự án thiết kế nội bộ mang tên mã "Solarium", ám chỉ đến những thay đổi thiết kế dự kiến trong phiên bản mới này.

iOS 19 sẽ loại bỏ sự hỗ trợ đối với dòng iPhone Xs và Xr ẢNH: NEOWIN

Mặc dù danh sách chính thức các thiết bị đủ điều kiện vẫn chưa được công bố nhưng một tài khoản nổi tiếng trên X mới đây chia sẻ danh sách các mẫu iPhone sẽ nhận được bản cập nhật iOS 19.

Nhiều iPhone sẽ được cập nhật iOS 19

Danh sách này bao gồm: iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE (thế hệ thứ hai trở lên).

Theo thông tin, iPhone Xr, iPhone Xs và iPhone Xs Max sẽ không được cập nhật lên iOS 19 do sử dụng chip A12 Bionic. Tất cả các mẫu iPhone khác sẽ nhận được bản cập nhật, tuy nhiên một số tính năng nâng cao có thể chỉ có trên các mẫu iPhone mới hơn, như Apple Intelligence chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở lên. Điều này xuất phát từ việc sức mạnh xử lý của chúng không đáp ứng được yêu cầu của các tính năng iOS 19.

Đối với iPadOS 19, iPad thế hệ thứ bảy với chip A10 Fusion sẽ không được hỗ trợ. Tuy nhiên, các mẫu iPad trang bị chip A12 Bionic sẽ tương thích với phiên bản mới này.