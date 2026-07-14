Các mốc thời gian thí sinh thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH năm 2026

Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026 ảnh: nhật thịnh

Chiều 14.7, Bộ GD-ĐT gửi các cơ sở đào tạo kế hoạch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026. Theo đó, sau khi hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng, thí sinh thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Bộ Công an triển khai hạ tầng kết nối thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi và tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thực hiện, Bộ thông báo lịch thanh toán trực tuyến theo khung thời gian cụ thể cho các tỉnh thành phố nơi thí sinh nộp hồ sơ.

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển chi tiết theo khu vực như sau:

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh cần tra cứu đúng tỉnh/thành phố nơi mình đăng ký dự thi để thực hiện thanh toán đúng khung giờ quy định trên. Thí sinh cần thực hiện việc thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến để hoàn tất quy trình xét tuyển năm nay.