Các mỹ nam phim 'Vườn sao băng' phiên bản Thái Lan đến TP.HCM biểu diễn

Sau thành công và sự lan tỏa của Vườn sao băng phiên bản Thái Lan, 4 chàng trai đảm nhận vai nhóm F4: Bright Vachirawit (vai Thyme), Metawin Opas-iamkajorn (thường gọi là Win, vai Kavin), Hirunkit Changkham (vai MJ) và Dew Jirawat (vai Ren) đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Đặc biệt, Bright và Win sở hữu lượng fans rất đông đảo tại Việt Nam nhờ cơn sốt của 2 phần phim 2gether: The Series và Still Together (Still 2gether).

Bright Vachirawit Chiva-aree là diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu người Thái Lan lai Mỹ và Trung. Anh nổi tiếng sau khi diễn vai Sarawat trong 2gether: The Series (2020) và Still 2gether (2020). Năm 2021, anh tham gia dự án phim F4 Thailand: Boys Over Flowers, chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản đình đám Boys Over Flowers J.S.M

Bộ tứ mỹ nam sẽ đến TP.HCM (Việt Nam), Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Tokyo trong chuỗi concert Shooting Stars.

Metawin Opas-iamkajorn (Win) là diễn viên Thái Lan. Anh được biết đến với vai diễn đầu tay là vai chính Tine trong 2gether: The Series (2020) và Still 2gether J.S.M

Shooting Star Asia Tour là tour diễn châu Á đầu tiên của 4 diễn viên trong bộ phim F4 Thailand: Boys Over Flowers (Vườn sao băng phiên bản Thái Lan). Tour diễn sẽ đến với khán giả Việt Nam qua sự kiện Shooting Star in Ho Chi Minh City diễn ra vào 18 giờ 30 ngày 4.3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).