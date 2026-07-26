Các nhà khoa học thử nghiệm 'ổ cắm USB' cho cơ thể người

Theo Techradar, các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Irvine (Mỹ) đã phát triển một giao diện cấy ghép mang tên Implantable Bioelectronic Outlet (IBO), được ví như một "ổ cắm USB" dành cho cơ thể. Mục tiêu của công nghệ là tạo ra một điểm kết nối ổn định giữa các thiết bị điện tử cấy dưới da với hệ thống bên ngoài mà không cần phẫu thuật mỗi khi cần sạc pin, bảo trì hoặc truyền dữ liệu.

Khác với các thiết bị cấy ghép truyền thống vốn sử dụng kết nối không dây hoặc phải thay thế khi hết pin, IBO được cấy cố định dưới da. Khi cần sử dụng, bác sĩ chỉ đưa một đầu kim chuyên dụng xuyên qua da để kết nối với cổng cấy ghép, sau đó cấp nguồn hoặc trao đổi dữ liệu với thiết bị bên trong cơ thể.

Minh họa giao diện cấy ghép được ví như cổng USB dưới da, cho phép sạc pin và truyền dữ liệu cho thiết bị y sinh ẢNH: UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Theo kết quả thử nghiệm, hệ thống chỉ cung cấp công suất ở mức microwatt nhưng vẫn đạt tốc độ truyền dữ liệu gần 16 Mbps. Nhóm nghiên cứu cho biết giới hạn này chủ yếu đến từ phần cứng của thiết bị thử nghiệm, thay vì bản thân giao diện kết nối.

Để đánh giá độ bền, các nhà khoa học đã thử nghiệm IBO trên nhiều mô hình động vật. Trong thí nghiệm với chuột, thiết bị hoạt động liên tục hơn một năm mà không ghi nhận dấu hiệu xuống cấp hoặc phản ứng bất thường của mô xung quanh. Ở lợn, nhóm nghiên cứu cũng xác nhận hệ thống có thể truyền các xung kích thích điện trong thời gian dài, trong khi cấu trúc xốp của giao diện vẫn giữ được độ bền sau hơn 100 lần đâm kim.

Theo nhóm phát triển, việc tạo ra một cổng kết nối ổn định có thể mở ra hướng tiếp cận mới cho các thiết bị cấy ghép như cảm biến theo dõi sức khỏe, bộ kích thích thần kinh hoặc các hệ thống giao tiếp não và máy tính. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào truyền năng lượng không dây, các thiết bị này có thể được sạc, cập nhật phần mềm hoặc tải dữ liệu trực tiếp khi cần.

Dù vậy, công nghệ vẫn đang ở giai đoạn tiền lâm sàng. Nhóm nghiên cứu cho biết cần tiếp tục đánh giá các yếu tố như nguy cơ nhiễm trùng, cảm giác đau khi sử dụng nhiều lần và phản ứng lâu dài của mô trước khi tiến tới thử nghiệm trên người. Điều đó đồng nghĩa "ổ cắm USB" cho cơ thể hiện vẫn là một hướng nghiên cứu triển vọng, chưa phải công nghệ sẵn sàng ứng dụng trong thực tế.