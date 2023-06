Các nhà máy nhiệt điện của EVN thiếu khoảng 1 triệu tấn than cho 2 tháng tới

Theo EVN, trong tháng 5, Tổng công ty Đông Bắc đã cấp 687.560 tấn than cho các nhà máy của EVN, chưa bao gồm 5% khối lượng tăng thêm được bổ sung tại cuộc họp giữa 2 bên vào ngày 9.5. Từ 12.5, tất cả tổ máy nhiệt điện sử dụng antracite đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng/giảm công suất do thiếu than.

Trong tháng 6 (từ 1- 11.6), Tổng công ty Đông Bắc đã cấp tới các nhà máy của EVN là 147.000 tấn, bằng 21,4% khối lượng hợp đồng.

Nhà máy nhiệt điện được huy động tối đa công suất trong những ngày nắng nóng thiếu điện NĐDH

Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài ở miền Bắc, kèm theo điều kiện thủy văn không thuận lợi nên dự kiến các nhà máy nhiệt điện (than, dầu, khí) sẽ huy động rất cao để đảm bảo cung cấp điện.

Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, 7 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ duy trì ở mức rất cao. Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy nhiệt điện sử dụng than antracite của EVN trong hai tháng 6, 7 là 12,33 tỉ kWh, tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Tuy nhiên, tổng khối lượng theo hợp đồng đã ký với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc là 4,388 triệu tấn, còn thiếu khoảng 1,642 triệu tấn so với kế hoạch. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3) dự kiến chủ động bổ sung được khoảng 600.000 tấn trong tháng 6 và 7. Như vậy, khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn cho các nhà máy còn lại của EVN (khoảng 600.000 tấn trong tháng 6 và 400.000 tấn trong tháng 7).

Để tiếp tục đảm bảo than cho phát điện trong các tháng cao điểm còn lại mùa khô 2023 (tháng 6 và 7), EVN đề nghị Tổng công ty Đông Bắc thực hiện cung cấp than theo đúng hợp đồng đã ký kết, cấp bù khối lượng than còn thiếu theo hợp đồng ngay trong tháng 6 năm nay.

EVN cũng đề xuất Tổng công ty Đông Bắc cấp đủ khối lượng than đã cam kết theo biên bản làm việc ngày 9.5.2023 ký kết giữa các bên, nhất là trong các tháng 6 và 7; tìm kiếm các giải pháp để bổ sung thêm lượng than cấp cho điện theo nhu cầu huy động của hệ thống các tháng sắp tới. Trong đó bao gồm giảm than cấp cho các hộ phụ tải khác để tăng lượng than cấp cho sản xuất điện trong tháng 6, 7 và sẽ cấp bù cho các hộ phụ tải khác trong các tháng cuối năm.

"Hiện nay, việc cung ứng điện đang gặp rất nhiều khó khăn, do đó EVN rất cần sự chung sức, đồng hành từ Tổng công ty Đông Bắc trong cung ứng đủ nhiên liệu than cho phát điện", EVN nhấn mạnh.