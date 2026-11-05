Các nước nói về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Việc đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, qua đó kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế.