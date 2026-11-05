Các nước nói về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Tin liên quan Ông Trump nói sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, làm việc với đảng Dân chủTổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề bầu cử Đảng dân chủ bầu cử Mỹ
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