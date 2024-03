Các 'ông lớn' Google, Facebook, Apple... sau hai tháng đầu năm nộp thuế bao nhiêu?

Tổng cục Thuế vừa công bố tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước do ngành này quản lý trong hai tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước do triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin... Trong đó có việc thu thuế từ những nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook, Apple...

Google, Facebook, Apple, TikTok... đã nộp thuế hơn 2.000 tỉ đồng trong hai tháng đầu năm 2024 ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, tổng thu ngân sách ước đạt 361.672 tỉ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỉ đồng, bằng 21,2% so với dự toán, giảm 2,6% và thu nội địa ước đạt 351.933 tỉ đồng, bằng 24,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 276.283 tỉ đồng, bằng 25,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng đối với lĩnh vực thương mại điện tử, đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Trong đó có 67 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. Lũy kế hai tháng đầu năm nay, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 2.030 tỉ đồng. Trong đó có những công ty công nghệ hàng đầu thế giới nộp thuế như Meta (đơn vị sở hữu Facebook), Microsoft, Google, Apple, TikTok...

So với cuối năm 2023, số lượng nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế đã tăng thêm 10 đơn vị. Tổng cộng cả năm 2023 vừa qua, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 8.096 tỉ đồng. Trong đó có 6.896 tỉ đồng khai, nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử và 1.200 tỉ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các chuyên đề chống thất thu theo chương trình công tác năm 2024...