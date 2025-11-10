'Các phòng học không còn gì'

Chiều 8.11, PV Thanh Niên có mặt tại Trường tiểu học Phú Mỡ và cảm nhận được sự vất vả, khổ nhọc của GV cùng lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh sau bão lũ. Trên nền sân bê tông phủ lớp bùn dày nửa gang tay, từng bộ bàn ghế ướt sũng được khiêng ra phơi nắng. Nhiều chiếc đã gãy chân, bong tróc.

Sách vở của học sinh Trường tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ, Đắk Lắk) hư hỏng do nước lũ ẢNH: HỮU TÚ

Thầy hiệu trưởng Lê Ngọc Hòa vừa xúc bùn vừa thở dài: "Nhà trường đã cho HS nghỉ học từ chiều 6.11 để phòng bão. Công tác chuẩn bị ứng phó đã được nhà trường thực hiện chu đáo nhưng do lượng nước lũ quá lớn nên thiệt hại là không thể tránh khỏi. Toàn bộ thiết bị điện, bàn ghế HS, máy tính và đồ dùng dạy học đã bị cuốn trôi, hư hỏng. Các phòng học dường như không còn gì…".

Dãy tường còn in rõ vệt nước ngập cao hơn 1 m. Sách vở, giấy tờ HS dính bùn, xếp thành từng đống để phơi. Một số GV phải tháo cửa sổ để đưa vật dụng ra ngoài vì cửa chính kẹt bùn không mở nổi.

Trường tiểu học Phú Mỡ hiện có 309 HS, 100% là con em người Ba Na và Chăm. Đây là vùng đặc biệt khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy. Lũ qua, nhiều hộ mất trắng hoa màu, giờ lại thêm nỗi lo con em chưa có chỗ học.

"Chúng tôi đã dọn được khoảng 60%. Nếu thời tiết thuận lợi, hy vọng đầu tuần tới, các em sẽ trở lại trường. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là sách giáo khoa. Công an tỉnh đã nhận hỗ trợ phần sách mới, nhưng phải chờ vài ngày nữa mới chuyển về", thầy Hòa tâm tư.

Cô Trần Thị Thanh Thủy, GV tiếng Anh, cẩn thận trải từng cuốn sách ướt ra sân: "Thiệt hại rất lớn, gần như không còn sách vở, bàn ghế. Chúng tôi đang cố phơi những quyển còn sót lại, mong cứu được chút nào hay chút đó cho học trò".

Cô Thủy kể, sau bão nhiều HS mất hết đồ dùng học tập. "Nếu như không có sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời, sẽ rất khó khăn để giúp các em ổn định và hoàn thành tốt chương trình năm học này. Chúng tôi rất cần sự đầu tư lớn để các em nâng cao năng lực học tập", cô Thủy bày tỏ.

Nhờ sự giúp sức của lực lượng bộ đội, công tác dọn dẹp bước đầu đã ổn định. Tuy vậy, thiệt hại về cơ sở vật chất là vô cùng lớn. Các thầy cô Trường tiểu học Phú Mỡ vẫn đang nỗ lực từng ngày để khôi phục lại lớp học, nơi mà chỉ ít hôm trước còn là biển nước đục ngầu.

Bên cạnh khắc phục hậu quả vật chất sau bão, cô Thủy cũng kiến nghị các cấp chính quyền cần có sự quan tâm đặc biệt, đầu tư trang thiết bị thiết yếu. Đặc biệt, cần có những chương trình hỗ trợ đặc thù cho giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.