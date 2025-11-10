Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Các phòng học không còn gì'

Hữu Tú
Hữu Tú
10/11/2025 06:00 GMT+7

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), mưa lớn kéo dài khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, nhấn chìm Trường tiểu học Phú Mỡ ở xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ). Cả ngôi trường nằm trơ trọi giữa bùn đất, rác thải và bàn ghế ngổn ngang.

Chiều 8.11, PV Thanh Niên có mặt tại Trường tiểu học Phú Mỡ và cảm nhận được sự vất vả, khổ nhọc của GV cùng lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh sau bão lũ. Trên nền sân bê tông phủ lớp bùn dày nửa gang tay, từng bộ bàn ghế ướt sũng được khiêng ra phơi nắng. Nhiều chiếc đã gãy chân, bong tróc.

Hậu quả bão Kalmaegi: Trường tiểu học Phú Mỡ mất trắng cơ sở vật chất - Ảnh 1.

Sách vở của học sinh Trường tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ, Đắk Lắk) hư hỏng do nước lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Thầy hiệu trưởng Lê Ngọc Hòa vừa xúc bùn vừa thở dài: "Nhà trường đã cho HS nghỉ học từ chiều 6.11 để phòng bão. Công tác chuẩn bị ứng phó đã được nhà trường thực hiện chu đáo nhưng do lượng nước lũ quá lớn nên thiệt hại là không thể tránh khỏi. Toàn bộ thiết bị điện, bàn ghế HS, máy tính và đồ dùng dạy học đã bị cuốn trôi, hư hỏng. Các phòng học dường như không còn gì…".

Dãy tường còn in rõ vệt nước ngập cao hơn 1 m. Sách vở, giấy tờ HS dính bùn, xếp thành từng đống để phơi. Một số GV phải tháo cửa sổ để đưa vật dụng ra ngoài vì cửa chính kẹt bùn không mở nổi.

Trường tiểu học Phú Mỡ hiện có 309 HS, 100% là con em người Ba Na và Chăm. Đây là vùng đặc biệt khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy. Lũ qua, nhiều hộ mất trắng hoa màu, giờ lại thêm nỗi lo con em chưa có chỗ học.

"Chúng tôi đã dọn được khoảng 60%. Nếu thời tiết thuận lợi, hy vọng đầu tuần tới, các em sẽ trở lại trường. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là sách giáo khoa. Công an tỉnh đã nhận hỗ trợ phần sách mới, nhưng phải chờ vài ngày nữa mới chuyển về", thầy Hòa tâm tư.

Cô Trần Thị Thanh Thủy, GV tiếng Anh, cẩn thận trải từng cuốn sách ướt ra sân: "Thiệt hại rất lớn, gần như không còn sách vở, bàn ghế. Chúng tôi đang cố phơi những quyển còn sót lại, mong cứu được chút nào hay chút đó cho học trò".

Cô Thủy kể, sau bão nhiều HS mất hết đồ dùng học tập. "Nếu như không có sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời, sẽ rất khó khăn để giúp các em ổn định và hoàn thành tốt chương trình năm học này. Chúng tôi rất cần sự đầu tư lớn để các em nâng cao năng lực học tập", cô Thủy bày tỏ.

Nhờ sự giúp sức của lực lượng bộ đội, công tác dọn dẹp bước đầu đã ổn định. Tuy vậy, thiệt hại về cơ sở vật chất là vô cùng lớn. Các thầy cô Trường tiểu học Phú Mỡ vẫn đang nỗ lực từng ngày để khôi phục lại lớp học, nơi mà chỉ ít hôm trước còn là biển nước đục ngầu.

Bên cạnh khắc phục hậu quả vật chất sau bão, cô Thủy cũng kiến nghị các cấp chính quyền cần có sự quan tâm đặc biệt, đầu tư trang thiết bị thiết yếu. Đặc biệt, cần có những chương trình hỗ trợ đặc thù cho giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

Tin liên quan

'Sau bão Kalmaegi, cha con tôi như từ cõi chết trở về...'

'Sau bão Kalmaegi, cha con tôi như từ cõi chết trở về...'

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi qua, để lại những mái tôn vắt trên ngọn cây và những ánh mắt còn thảng thốt. Trên vùng đất ven biển Gia Lai, người dân đang gom nhặt từng viên ngói, vá lại giấc mơ bị gió cuốn mất trong đêm bão Kalmaegi.

Gượng dậy sau bão

Khám phá thêm chủ đề

Sông Kỳ Lộ Đắk Lắk Trường tiểu học Phú Mỡ Bùn đất Dọn dẹp thiệt hại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận