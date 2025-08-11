Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành
Video Thời sự

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/08/2025 17:44 GMT+7

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Cục Hàng không phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Tự động phát

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Đang chạy

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Công an thông tin vụ cả làng 'rủ nhau' sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Công an thông tin vụ cả làng 'rủ nhau' sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Lật tẩy chiêu trò đa cấp núp bóng tiền ảo Paynet Coin

Lật tẩy chiêu trò đa cấp núp bóng tiền ảo Paynet Coin

Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá

Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe rác chuyển làn ẩu từ phản ánh của người dân

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe rác chuyển làn ẩu từ phản ánh của người dân

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Xem nhanh 12h: Mưa giông sắp 'mang cái nóng đi' | Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Xem nhanh 12h: Mưa giông sắp 'mang cái nóng đi' | Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Nam thanh niên cầm dao múa loạn xạ trên đường phố TP.HCM

Nam thanh niên cầm dao múa loạn xạ trên đường phố TP.HCM

Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành

Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành

Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Cảng HKQT Long Thành

Quốc tế: Toàn bộ các chuyến bay quốc tế, bao gồm các chuyến có cự ly từ 1.000 km trở lên, các chuyến bay không theo lịch, và các chuyến bay của các hãng hàng không chọn.

Quốc nội: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa, với sản lượng hành khách dự kiến khoảng 29,5 triệu lượt/năm. Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa, dự kiến khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Tỷ lệ phân chia: Tân Sơn Nhất giữ 95% tổng lưu lượng nội địa, trong khi Long Thành đảm nhận 100% lưu lượng quốc tế.

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Phương án 2: Tân Sơn Nhất giữ đường bay nội địa và một phần đường bay quốc tế ngắn

Quốc tế: Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 3,8 triệu lượt/năm.

Quốc nội: Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa. Long Thành sẽ tiếp nhận một phần sản lượng nội địa để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Tỷ lệ phân chia: Tân Sơn Nhất giữ phần lớn lưu lượng nội địa và một phần lưu lượng quốc tế ngắn, trong khi Long Thành đảm nhận phần còn lại.

Phương án 3: Phân chia theo nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận

Quốc tế: Phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận của từng cảng. Các chuyến bay quốc tế được phân bổ sao cho phù hợp với năng lực và yêu cầu của từng cảng.

Quốc nội: Phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận của từng cảng. Các chuyến bay nội địa được phân bổ sao cho phù hợp với năng lực và yêu cầu của từng cảng.

Việc lựa chọn phương án phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất cần cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực hạ tầng, nhu cầu thực tế và khả năng kết nối giao thông. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả khai thác và phát triển bền vững của hệ thống cảng hàng không quốc tế tại khu vực phía nam.

Tin liên quan

Kỳ vọng nhà ga T3 sẽ ảnh hưởng tích cực đến công trình sân bay Long Thành

Kỳ vọng nhà ga T3 sẽ ảnh hưởng tích cực đến công trình sân bay Long Thành

Trong buổi lễ khánh thành nhà ga T3 sáng 19.4.2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kỳ vọng việc nhà ga T3 vượt tiến độ sẽ tác động tích cực đến công trình nhà ga sân bay quốc tế Long Thành.

Di chuyển thế nào để đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất?

Mái thép 5.300 tấn của nhà ga sân bay Long Thành được nâng lên cao thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Long Thành chuyến bay quốc tế đề xuất phương án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận