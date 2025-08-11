Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Cảng HKQT Long Thành

Quốc tế: Toàn bộ các chuyến bay quốc tế, bao gồm các chuyến có cự ly từ 1.000 km trở lên, các chuyến bay không theo lịch, và các chuyến bay của các hãng hàng không chọn.

Quốc nội: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa, với sản lượng hành khách dự kiến khoảng 29,5 triệu lượt/năm. Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa, dự kiến khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Tỷ lệ phân chia: Tân Sơn Nhất giữ 95% tổng lưu lượng nội địa, trong khi Long Thành đảm nhận 100% lưu lượng quốc tế.

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Phương án 2: Tân Sơn Nhất giữ đường bay nội địa và một phần đường bay quốc tế ngắn

Quốc tế: Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 3,8 triệu lượt/năm.

Quốc nội: Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa. Long Thành sẽ tiếp nhận một phần sản lượng nội địa để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Tỷ lệ phân chia: Tân Sơn Nhất giữ phần lớn lưu lượng nội địa và một phần lưu lượng quốc tế ngắn, trong khi Long Thành đảm nhận phần còn lại.

Phương án 3: Phân chia theo nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận

Quốc tế: Phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận của từng cảng. Các chuyến bay quốc tế được phân bổ sao cho phù hợp với năng lực và yêu cầu của từng cảng.

Quốc nội: Phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng tiếp nhận của từng cảng. Các chuyến bay nội địa được phân bổ sao cho phù hợp với năng lực và yêu cầu của từng cảng.

Việc lựa chọn phương án phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất cần cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực hạ tầng, nhu cầu thực tế và khả năng kết nối giao thông. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả khai thác và phát triển bền vững của hệ thống cảng hàng không quốc tế tại khu vực phía nam.