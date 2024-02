Các phương pháp điều trị sụp mí mắt cho trẻ em an toàn, hiệu quả

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị sụp mí mắt ở trẻ em từ tây y đến đông y, từ điều trị can thiệp phẫu thuật đến những phương pháp điều trị không dùng thuốc. Mỗi phương pháp đều có ưu - nhược điểm nhất định. Cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị sụp mí mắt ở trẻ em và tìm ra phương pháp nào an toàn và hiệu quả nhất.

Sụp mí mắt ở trẻ hình thành do đâu?

Dựa vào khoảng thời gian mắc bệnh, chia thành sụp mí bẩm sinh và sụp mí mắc phải.

Sụp mí bẩm sinh là quá trình mắc bệnh từ trong thai kỳ, một số do chấn thương sản khoa.

Sụp mí mắc phải là mắc bệnh trong quá trình sinh hoạt sau này có thể kể đến một số nguyên nhân thường gặp ở trẻ như: Sốt cao, vùng đầu mặt tổn thương khi tập đi, chơi đùa bị ngã hoặc va đập.

Trong thời đại công nghệ, việc trẻ em tiếp xúc nhiều với điện thoại, ti vi, máy tính là một trong những nguy cơ dễ gây sụp mí, lác mắt ở trẻ.

Sụp mí mắt ở trẻ em cũng có thể là dấu hiệu của một tình trạng do bệnh lý khác gây ra, Do đó, bố mẹ cần đưa bé đi khám để xác định nguyên nhân khi thấy trẻ gặp tình trạng sụp mí, đặc biệt những trường hợp sụp nặng, diễn biến nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

Hậu quả của sụp mí mắt ở trẻ

Sụp mí ở trẻ thường chỉ bị 1 bên, số ít bị sụp cả 2 bên. Mí sụp gây cản trở tầm nhìn nên hoạt động của trẻ gặp khó khăn, bị hạn chế, để lâu ngày có thể dẫn đến nhược thị, mắt ngày càng mờ.

Sụp mí không điều trị kịp thời dễ gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh vận nhãn khác như: Lác mắt, cận loạn thị.

Hậu quả lớn khi mắt bị sụp mí đó là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Trẻ nhỏ dễ bị tự ti, mặc cảm, khó hòa nhập khi mắc phải dị tật ở mắt.

Điều trị sụp mí mắt ở trẻ an toàn và hiệu quả

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị sụp mí mắt, có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc như: Bấm huyệt, diện chẩn, châm cứu, phẫu thuật, điều trị toàn thân (dùng thuốc điều trị bệnh lý liên quan), đông y...

Trong đó, phẫu thuật và đông y là hai phương pháp điều trị sụp mí thường được áp dụng.

Phẫu thuật là phương pháp tác động trực tiếp vào cơ nâng mí nhằm cải thiện tình trạng sụp mí, thường thấy như: Cắt nhấn mí, treo cơ mí… Bác sĩ sẽ đánh giá tùy theo tình trạng bệnh nhân, độ tuổi, chức năng cơ nâng mi, các tổn thương đi kèm để quyết định thời điểm và phương pháp điều trị phù hợp.

Điều trị sụp mí mắt bằng đông y là phương pháp phục hồi cơ nâng mí khỏe mạnh trở lại từ thảo dược thiên nhiên để mắt mở to đều tự nhiên. Một số trường hợp có thể cần kết hợp châm cứu, vật lý trị liệu.

Để mắt mở được thì cần dây thần kinh số 3 điều khiển (dây thần kinh vận nhãn chung). Do đó, hầu hết các trường hợp sụp mí là do dây thần kinh số 3 bị liệt, không điều khiển được cơ nâng mí. Sử dụng thảo dược phục hồi dây thần kinh số 3 giúp cơ nâng mí khỏe mạnh trở lại, điều khiển được cơ nâng mí để mắt mở to đều.

Trên đây là một số thông tin để chúng ta có thể tham khảo tìm được phương pháp điều trị sụp mí mắt phù hợp cho trẻ an toàn, hiệu quả.