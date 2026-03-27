Các quỹ đầu tư Mỹ quan tâm Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã gặp và làm việc với lãnh đạo Công ty KraneShares, Quỹ phát triển Stellar, Quỹ đầu tư Polymorphic Capital, Công ty TPG Inc, Công ty Kraken. Các cuộc gặp thuộc chuỗi hoạt động tại thành phố New York nhằm xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó thủ tướng tiếp ông José Fernández da Ponte, Chủ tịch Quỹ phát triển Stellar ẢNH: VGP

Phó thủ tướng cho hay, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển tốt đẹp, chuyến công tác nhằm triển khai thực chất các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là sau chuyến công tác Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm vào cuối tháng 2. Đồng thời, giới thiệu về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, kêu gọi đầu tư, kết nối và hợp tác với các đối tác hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tại cuộc gặp, ông Jonathan Krane - nhà sáng lập kiêm CEO Công ty KraneShares, nhận định Việt Nam sẽ trở thành điểm đến đầu tư quan trọng trong tương lai do tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn và đang trong quá trình nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Để nhà đầu tư quốc tế hiểu hơn về Việt Nam, KraneShares khuyến nghị cần xây dựng các câu chuyện thu hút đầu tư hấp dẫn và có sức thuyết phục, đề xuất ý tưởng tổ chức các sự kiện quốc tế như "Ngày Việt Nam" tại Sàn giao dịch chứng khoán New York để quảng bá tiềm năng thị trường.

Ông José Fernández da Ponte, Chủ tịch Quỹ phát triển Stellar bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thanh toán và hạ tầng tài chính, sẵn sàng tham gia, đồng hành tại các hội nghị, sự kiện tài chính lớn tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ với Phó thủ tướng, ông Richard Sobel, lãnh đạo Quỹ Đầu tư Polymorphic Capital đánh giá việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế là đúng hướng khi Việt Nam có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực, vị trí địa chiến lược, khả năng kết nối khu vực.

Theo đó, Việt Nam cần tập trung tạo điều kiện cho nhân tài, thu hút vốn và phát triển doanh nghiệp startup, có tư duy về nâng cao tốc độ xử lý hành chính và quy trình rõ ràng. Quỹ Polymorphic khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối, giới thiệu tiềm năng đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam với mạng lưới các quỹ đầu tư toàn cầu.

Có mối liên hệ và quan tâm lâu dài với Việt Nam, cả về mặt cá nhân và đầu tư, ông Marc Mezvinsky, Giám đốc thành viên công ty TPG, cho biết đã theo dõi sự phát triển tích cực tại Việt Nam thời gian qua, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Marc Mezvinsky, Giám đốc thành viên công ty TPG ẢNH: VGP

TPG là một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý trên 300 tỉ USD, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong đó, nền tảng đầu tư tác động của TPG - The Rise Fund - quản lý khoảng 7,3 tỉ USD, tập trung vào các lĩnh vực phát triển bền vững, đặc biệt là chuyển dịch năng lượng và khí hậu. Lãnh đạo TPG nhấn mạnh cuộc làm việc sẽ là tiền đề để quỹ kết nối và triển khai các bước tiếp theo để đầu tư tại Việt Nam.

Ông David Ripley, CEO Công ty Kraken thì bày tỏ sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn và tham gia đối thoại chính sách với các cơ quan quản lý tại Việt Nam về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Ông cũng khuyến nghị cần có đối thoại cởi mở giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm xây dựng khung pháp lý rõ ràng, nhất quán để thu hút đầu tư quốc tế...

Đánh giá cao các khuyến nghị và đề xuất hợp tác, Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành và lắng nghe các nhà đầu tư. Với những công nghệ tài chính còn mới đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, sự đồng hành của các định chế tài chính và quỹ đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện hơn các chính sách đang trong giai đoạn thử nghiệm của Việt Nam.

Chiều 25.3 (giờ địa phương), Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình rời thành phố New York để bắt đầu chương trình làm việc tại thành phố San Francisco từ ngày 26 - 30.3.