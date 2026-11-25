Sau nhiều năm đứng trong top đầu làng điện ảnh Trung Quốc, nhiều nữ diễn viên bắt đầu dìu dắt lớp đàn em. Châu Tấn và Thư Kỳ từng nâng đỡ Trương Tịnh Nghi, còn Lý Băng Băng dành nhiều ưu ái cho Châu Dã. Với Chương Tử Di, hai gương mặt cô từng kỳ vọng là Trương Tuyết Nghênh và Mạnh Mỹ Kỳ.

Dù được đánh giá cao về tài năng diễn xuất, nhưng Chương Tử Di vẫn chưa "mát tay" trong việc lựa chọn người kế cận Ảnh: Reuters

Trương Tuyết Nghênh và ồn ào thân thiết với bạn diễn nam

Chương Tử Di quen Trương Tuyết Nghênh qua chương trình Sự ra đời của diễn viên. Từ những lần gặp gỡ trên trường quay, hai người dần trở nên thân thiết và thường xuyên gặp nhau ngoài đời thật. Trương Tuyết Nghênh còn ký hợp đồng đóng phim với công ty của đàn chị.

Trương Tuyết Nghênh bị chỉ trích vì quá thân thiết với bạn trai của đàn chị Dương Tử Ảnh: Chụp màn hình phim Bong bóng mùa hè

Sự nghiệp của nữ diễn viên gặp trở ngại sau khi những hình ảnh cô và bạn diễn Tần Tuấn Kiệt dùng chung một bát canh trên trường quay Bong bóng mùa hè (2018) lan truyền trên mạng. Khi đó, Tần Tuấn Kiệt đang hẹn hò Dương Tử. Một bộ phận khán giả cho rằng Trương Tuyết Nghênh quá thân mật với bạn diễn đã có người yêu. Khi Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay, những lời chỉ trích nhắm vào Trương Tuyết Nghênh càng nhiều. Dương Tử sau đó khẳng định chuyện tình cảm của mình không liên quan đến đàn em và đề nghị công chúng ngừng công kích cô. Dù vậy, những đoạn video cũ cùng các tương tác trên mạng xã hội của Trương Tuyết Nghênh vẫn nhiều lần bị nhắc lại, khiến ồn ào quanh bát canh đeo bám cô suốt thời gian dài.

Sự nghiệp của nữ chính Bạch phát vương phi sau đó không còn thuận lợi như trước. Cô tiếp tục vướng tranh cãi khi chị gái kiêm quản lý bị tố có cách cư xử gay gắt với một số người hâm mộ. Trương Tuyết Nghênh đã lên tiếng xin lỗi, song vụ việc khiến một bộ phận khán giả từng ủng hộ cô thất vọng.

Mạnh Mỹ Kỳ vướng lùm xùm, bị tố là 'người thứ ba'

Sau Trương Tuyết Nghênh, Chương Tử Di dành sự quan tâm cho Mạnh Mỹ Kỳ. Cô từng công khai đánh giá cao tiềm năng diễn xuất của đàn em, sau đó đưa nữ ca sĩ về công ty để phát triển sự nghiệp điện ảnh và truyền hình. Đây được xem là bước tiến quan trọng với Mạnh Mỹ Kỳ khi cô chuyển từ vai trò ca sĩ thần tượng sang diễn viên.

Mạnh Mỹ Kỳ không chỉ bị chê bai về diễn xuất mà còn khiến khán giả ác cảm vì đời tư lắm thị phi Ảnh: Chụp màn hình phim Tru Tiên

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thuận lợi, Mạnh Mỹ Kỳ vướng ồn ào tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao. Tháng 10.2021, bạn gái cũ của Trần Lệnh Thao đăng bài tố cáo anh ngoại tình với Mạnh Mỹ Kỳ. Vụ việc gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội, Trần Lệnh Thao khi ấy đăng bài viết dài trên Weibo và nhập viện vì uống thuốc ngủ. Mạnh Mỹ Kỳ thừa nhận từng hẹn hò Trần Lệnh Thao trong thời gian ngắn và xin lỗi vì đã làm tổn thương những người liên quan. Cô khẳng định khi hai người bắt đầu tìm hiểu, cô tin rằng anh đang độc thân. Theo nữ ca sĩ, cả hai đã chấm dứt mối quan hệ sau khi sự việc được công khai.

Lời giải thích của Mạnh Mỹ Kỳ tiếp tục gây tranh luận khi trên mạng xuất hiện ảnh chụp màn hình những tin nhắn được cho là của Trần Lệnh Thao, trong đó người viết có nhắc đến việc mình đã có bạn gái. Vụ việc ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của Mạnh Mỹ Kỳ đúng lúc cô đang tìm chỗ đứng với tư cách diễn viên.

Dù Chương Tử Di không phải chịu trách nhiệm về đời tư của hai đàn em, những tranh cãi liên tiếp vẫn khiến lựa chọn của cô trở thành đề tài bàn luận. Một số khán giả cho rằng ngôi sao phim Ngọa hổ tàng long kém may mắn trên hành trình tìm người kế cận.