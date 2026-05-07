Các tạp chí của ĐH Duy Tân đạt chuẩn Khoa học Việt Nam 2026

2 tạp chí được chỉ mục quốc tế

1 tạp chí được chỉ mục trong nước

Tổng số tạp chí được công nhận dịp này là 341 tạp chí, bao gồm: 16 tạp chí được chỉ mục quốc tế và 325 tạp chí được chỉ mục trong nước.

ĐH Duy Tân trong danh mục các Tạp chí khoa học đạt tiêu chuẩn Khoa học Việt Nam năm 2026

Tạp chí Quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh trong danh mục SCOPUS

EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems (Tạp chí Quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống thông minh) do ĐH Duy Tân cùng phối hợp với Tổ chức EAI (European Alliance for Innovation) - Liên minh châu Âu vì sự Đổi mới về mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh đồng sáng lập và xuất bản vào năm 2018. Tạp chí có chỉ số quốc tế là ISSN: 2410-0218, được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS từ năm 2022. Tạp chí được đồng tổ chức và quản lý bởi ĐH Duy Tân và Tổ chức Hành trình ASEAN (Passage to ASEAN - P2A).

Tạp chí Quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh

Để được đưa vào danh sách SCOPUS, tạp chí được đánh giá rất nghiêm túc về chất lượng, mức độ ảnh hưởng, danh tiếng của nhà xuất bản bên cạnh sự đa dạng và uy tín của các tác giả, ban biên tập…

Đặc biệt, ấn phẩm phải ra liên tục 4 số/năm trong ít nhất 3 năm, với các công bố quốc tế chất lượng. Ban biên tập là sự cộng tác giữa GS-TS Dương Quang Trung, ĐH Memorial (Canada) và TS Lê Nguyên Bảo cùng TS Võ Nguyên Sơn, ĐH Duy Tân (Việt Nam) đã làm việc rất nhịp nhàng qua các năm qua, với các nhóm cộng tác viên trong và ngoài nước, đảm bảo sự liên tục của các ấn phẩm tạp chí về mặt số lượng và chất lượng bài.

Lễ công bố Tạp chí Quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh vào SCOPUS

Tạp chí được xếp hạng Q2 trong nhiều lĩnh vực:

Kỹ thuật Điều khiển và Hệ thống

Mạng Máy tính và Truyền thông

Hệ thống Thông tin

Ứng dụng Khoa học Máy tính

Tạp chí IJKSS trong danh mục SCOPUS và ESCI

Tạp chí IJKSS (International Journal of Knowledge and Systems Science - Tạp chí Quốc tế về Khoa học Hệ thống và Tri thức) của ĐH Duy Tân vào năm 2023 đã chính thức được đưa vào danh mục ESCI (Emerging Sources Citation Index- Clarivate) và có IF=1.0. Trước đó, Tạp chí IJKSS đã được chấp nhận vào SCOPUS và còn nằm trong danh mục ACM, INSPEC cùng 11 cơ sở dữ liệu khoa học uy tín khác.

Tạp chí IJKSS được đồng tổ chức và quản lý bởi ĐH Duy Tân

Tạp chí Quốc tế về Khoa học Hệ thống và Tri thức (IJKSS) được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của 2 lĩnh vực:

Khoa học Tri thức

Khoa học Hệ thống

Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa các học giả, chuyên gia trong nhiều ngành học khác nhau trên khắp thế giới liên quan đến hai lĩnh vực khoa học kể trên. Dành cho các học giả, giáo sư, sinh viên, cũng như chuyên gia trong lĩnh vực, Tạp chí IJKSS bao gồm các bài báo đề cập đến sự phát triển của các hình mẫu mới trong việc hiểu và mô hình hóa quy trình tri thức của con người trong các khuôn khổ Toán học, Kỹ thuật, Xã hội, Tâm lý, và Triết học.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân khẳng định uy tín học thuật

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science and Technology) là ấn phẩm khoa học của ĐH Duy Tân, hoạt động theo Giấy phép số 46/GP-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 30.5.2025.

Được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN: 1859-4905 từ năm 2012, tạp chí xuất bản dưới cả 2 hình thức: tạp chí in và tạp chí điện tử (https://duytan.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe ) , phục vụ công bố các kết quả nghiên cứu của giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường, bao gồm cả tác giả ở nhiều nơi trên thế giới.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân trong danh mục các Tạp chí Khoa học đạt tiêu chuẩn Khoa học Việt Nam năm 2026

Nội dung tạp chí bao quát 6 nhóm lĩnh vực lớn gồm:

Khoa học Tự nhiên

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa học Sức khỏe và Đời sống

Khoa học Xã hội

Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật

Khoa học Ứng dụng và Liên ngành

Từ số đầu tiên phát hành năm 2011 đến tháng 5.2026, tạp chí đã xuất bản 75 số và duy trì ổn định 6 số mỗi năm từ 2018, trong đó có một số tiếng Anh nhằm mở rộng hội nhập quốc tế. Tạp chí áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều với đội ngũ chuyên gia có trình độ tiến sĩ trở lên, đảm bảo tính khách quan thông qua tỷ lệ phản biện giữa các nhà khoa học trong và ngoài trường. Các bài báo tuân thủ chặt chẽ chuẩn mực quốc tế về trình bày, trích dẫn và minh bạch thông tin, đồng thời được kiểm tra đạo văn bằng phần mềm chuyên dụng ANTIPLG của ĐH Duy Tân bên cạnh TurnItIn.

Tạp chí hiện có 11 ngành được đưa vào danh mục Tạp chí Khoa học và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm, trong đó:

7 ngành đạt mức 0,5 điểm, bao gồm: Dược học, Khoa học Giáo dục, Văn học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao, Vật lý, Xây dựng - Kiến trúc, Hóa học - Công nghệ Thực phẩm.

4 ngành đạt mức 0,25 điểm, bao gồm: Cơ khí - Động lực, Kinh tế, Sinh học, Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Việc ĐH Duy Tân có 3 tạp chí trong danh mục các Tạp chí khoa học đạt tiêu chuẩn năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ khẳng định uy tín học thuật và năng lực nghiên cứu của Nhà trường mà còn góp phần nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên bản đồ học thuật khu vực và thế giới, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, công bố quốc tế và hội nhập sâu rộng trong thời gian tới.