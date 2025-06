Các thiết bị Galaxy đời cũ chuẩn bị 'đón' One UI 8 beta

Theo TechRadar, mặc dù One UI 7 (dựa trên Android 15) mới chỉ phổ biến được vài tháng, nhưng Samsung dường như đã rục rịch khởi động chương trình thử nghiệm beta cho phiên bản kế nhiệm One UI 8, giao diện dựa trên Android 16. Điều đáng chú ý là, không chỉ giới hạn ở dòng Galaxy S25 mới nhất, đợt trải nghiệm sớm có thể sắp mở rộng cho cả những model Galaxy đời cũ hơn.

One UI 8 beta sắp 'đổ bộ' lên nhiều thiết bị Galaxy đời cũ?

Hiện tại, chỉ người dùng sở hữu bộ ba Samsung Galaxy S25, S25 Plus hoặc S25 Ultra mới có thể đăng ký tham gia chương trình One UI 8 beta. Tuy nhiên, cộng đồng công nghệ đã nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu cho thấy Samsung đang chuẩn bị để đưa cả Galaxy S23 và Galaxy S22 vào danh sách được thử nghiệm phiên bản phần mềm mới này. Dù Samsung chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy One UI 8 beta sẽ không còn là đặc quyền của dòng S25 trong thời gian tới. Nhiều khả năng, dòng Galaxy S24 cũng sẽ sớm góp mặt trong đợt mở rộng này.

Các thiết bị Galaxy đời cũ sắp được trải nghiệm bản One UI 8 beta ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Chương trình One UI 8 beta đã chính thức khởi động vào tuần trước, người dùng các thiết bị đủ điều kiện có thể đăng ký thông qua ứng dụng Members của Samsung. Nếu điện thoại của bạn thuộc diện sắp được tham gia, việc thường xuyên kiểm tra trang chủ ứng dụng này là điều nên làm.

Tuy nhiên, vẫn có một vài rào cản. Hiện tại, chương trình beta One UI 8 chỉ giới hạn cho người dùng tại một số quốc gia nhất định như Mỹ, Anh, Đức và quê nhà Hàn Quốc. Vẫn chưa rõ liệu Samsung có kế hoạch mở rộng ra các thị trường khác hay không. Bên cạnh đó, số lượng người tham gia cũng có thể bị giới hạn. Theo ghi nhận từ SamMobile, chương trình beta tại Mỹ đã nhanh chóng đủ suất đăng ký vào cuối tuần qua, dù sau đó mở lại cho người dùng mới.

Một thông tin đáng chú ý khác là Samsung đã xác nhận One UI 8 sẽ được cài đặt sẵn trên bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7, dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 7 tới. Điều này cho thấy giai đoạn thử nghiệm beta có thể sẽ không kéo dài quá lâu.

One UI 8 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng giá, bao gồm khả năng đa nhiệm tốt hơn, tăng cường bảo mật, nâng cao tính năng chia sẻ file, cùng những tinh chỉnh cho các ứng dụng quen thuộc như Samsung Internet và Samsung Reminders.