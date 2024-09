Các tỉnh miền núi phía bắc oằn mình trong mưa lũ, sạt lở đất

98 người chết, mất tích do mưa bão số 3

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) và tổng hợp từ các địa phương, đến 22 giờ ngày 9.9 mưa bão số 3 đã làm 58 người chết, 40 người mất tích. Trong đó, số người chết do bão 12 người; do sạt lở đất, lũ quét 72 người; do lũ cuốn 6 người...

Mưa bão số 3 làm 85 tàu, thuyền các loại ở Quảng Ninh bị chìm tại nơi neo đậu; 136.228 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại. Mưa bão làm hư hỏng 46.548 ngôi nhà (Quảng Ninh 20.245 nhà, Hải Phòng 13.927 nhà, Bắc Ninh 3.450 nhà, Lạng Sơn 2.627 nhà...).

Đến chiều 9.9, các địa phương vùng ảnh hưởng mưa bão vẫn hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước. Trong đó, Thái Nguyên hơn 3.000 nhà; Yên Bái 4.545 nhà; Lào Cai 1.109 nhà; Cao Bằng 579 nhà; Lạng Sơn 4.254 nhà; Bắc Giang 1.953 nhà; Phú Thọ 692 nhà; Bắc Ninh 2.627 nhà.