Các tỉnh vùng núi Bắc bộ mưa giông 10 ngày đầu tháng 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng nay (1.8), ở khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31.7 đến 8 giờ ngày 1.8 có nơi trên 70 mm như: Cốc Ly (Lào Cai) 86,4 mm, Ít Ong (Sơn La) 76,2 mm, Khoái Châu (Hưng Yên) 112 mm, Phú Xuyên (Hà Nội) 71,4 mm, La Tô (Gia Lai) 75 mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 53,6 mm...

Mưa to ở nhiều nơi từ đêm qua đến sáng nay ĐH

Dự báo từ ngày 1 - 3.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, có nơi trên 170 mm; khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm hoặc trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1.8, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Nhận định về thời tiết dài ngày trong cả nước, cơ quan khí tượng cho biết, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày 2 - 4.8 có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ ngày 5 - 10.8 vùng núi Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 4 - 5.8 khả năng có nắng nóng diện rộng. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ ngày 4.8 có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to.