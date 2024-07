Các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động của hệ thống

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3

Các tổ máy của Nhà máy điện Phú Mỹ luôn ở mức khả dụng cao, sẵn sàng chờ huy động theo phương thức vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia - A0. Trong các tháng vừa qua, các tổ máy của Nhiệt điện Phú Mỹ được huy động không cao do Hệ thống ưu tiên huy động phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo và BOT. Tổng thời gian ngừng dự phòng trong quý 2/2024 là 14.448 giờ. Tổng số lần khởi động các tổ máy trong quý 2 và lũy kế năm 2024 là 58 lần và 95 lần. Các tổ máy Nhà máy điện Phú Mỹ không xảy ra sự cố hay bất thường thiết bị, hệ số khả dụng đạt chỉ tiêu được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện lũy kế của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là 4.071 Tr.kWh, tương đương 48,92% kế hoạch năm do EVNGENCO3 giao, riêng quý 2/2024 sản xuất được 2.217 Tr.kWh, đạt 90,56% kế hoạch quý. Trong đó, sản lượng điện vận hành khí LNG 6 tháng đầu năm là 321,70 Tr.kWh. Sản lượng điện vận hành bằng dầu do phải chạy thử nghiệm sau khi đại tu của tổ máy GT24, GT25 là 0,767 Tr.kWh, với số giờ vận hành tương ứng là 5,77 giờ và 1,83 giờ. Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy, hàng quý đều tổ chức diễn tập PCCC cho cán bộ công nhân viên, đội chữa cháy chuyên ngành; tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Công ty nỗ lực đảm bảo công tác sản xuất theo huy động của hệ thống điện

Bên cạnh đó, Phú Mỹ đã tích cực triển khai công tác an sinh xã hội tại địa phương, nổi bật là các hoạt động như: Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân sinh tại khu phố Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ; tặng quà cho các gia đình, trẻ em nghèo tại địa phương; đóng góp quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ Hội chữ Thập đỏ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tham gia hiến máu nhân đạo. Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên CBCVN nhân dịp tháng Công nhân, tổ chức Hội thi nấu ăn nhân ngày Gia đình Việt Nam… với số tổng tiền hơn 300 triệu đồng.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

Để hoàn thành kế hoạch quý 3/2024 và các tháng cuối năm, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã đề ra các giải pháp như: Tiếp tục đảm bảo các tổ máy khả dụng cao nhất để sẵn sàng đáp ứng theo phương thức huy động của A0; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thiết bị để phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường không ảnh hưởng đến vận hành phát điện; Theo dõi thường xuyên tình hình vận hành của các Nhà máy điện khu vực miền Nam, các Nhà máy điện sử dụng chung nguồn khí NCS và lịch SCL các nhà máy điện trên hệ thống để đánh giá tình hình thị trường điện, lập phương án chào giá thích hợp, hiệu quả trong điều kiện giá khí tăng cao và phù hợp với tình hình cung cấp khí của PVGas.