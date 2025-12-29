Các tổng lãnh sự nói về Báo Thanh Niên: Uy tín, tin cậy, nhiều triển vọng hợp tác

Nhân dịp Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm thành lập số báo đầu tiên, các Tổng lãnh sự tại TP.HCM đánh giá rất cao vai trò của Báo Thanh Niên trong quá trình hợp tác hiệu quả, sáng tạo suốt những thập niên qua, và bày tỏ những mong đợi trong tương lai.

Tổng lãnh sự Vương Quốc Anh Alexandra Smith

Hợp tác giữa Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP.HCM và Báo Thanh Niên thời gian qua vô cùng hiệu quả. Quý báo đã giúp chúng tôi tiếp cận đông đảo độc giả, qua đó chia sẻ các câu chuyện về hợp tác của Anh tại TP.HCM cũng như trên khắp Việt Nam một cách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời thể hiện rõ rệt mối quan hệ gắn bó giữa Anh và Việt Nam. Chúng ta đã phối hợp thông tin về nhiều chủ đề quan trọng đối với độc giả và thính giả của quý báo, từ thương mại, giáo dục cho đến các hoạt động giao lưu nhân dân. Chính nhờ hợp tác với những tổ chức như Báo Thanh Niên, chúng tôi có thể thật sự lan tỏa sâu rộng mối quan hệ tuyệt vời giữa Anh và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã có 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng lãnh sự Vương Quốc Anh Alexandra Smith ảnh: TLSQ Anh

Nhìn về tương lai, tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục duy trì đà hợp tác mạnh mẽ này. Thế giới đang thay đổi rất nhanh, với nhiều phương thức truyền thông và tương tác mới, cùng cách thức tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng. Vì vậy, tôi mong muốn tiếp tục phối hợp với quý báo để chia sẻ câu chuyện của chúng tôi trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm các nền tảng số, như là phương thức nhằm tiếp cận hiệu quả hơn với giới trẻ tại TP.HCM và trên khắp Việt Nam.

Cuối năm 2025, chúng tôi phát động một cuộc thi dành cho giới trẻ nhằm giúp các bạn hiểu hơn về "một ngày làm việc của tôi", tức trên vai trò của Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam cũng như công việc của một nhà ngoại giao. Tôi rất mong được hợp tác với quý báo để lan tỏa những cơ hội này tới thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Canada Annie Dubé

Thay mặt Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM, trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Đây là một cột mốc vô cùng ấn tượng, và tôi rất vui khi được góp phần nhỏ bé vào lễ kỷ niệm ý nghĩa này. Một nền báo chí năng động luôn là yếu tố quan trọng trong công việc của chúng tôi, bởi chúng tôi mong muốn lan tỏa những hoạt động hiệu quả của Tổng lãnh sự quán, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Canada và Việt Nam.

Tổng lãnh sự Canada Annie Dubé ảnh: TLSQ Canada

Quan hệ Việt Nam - Canada đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Việc có một đối tác truyền thông uy tín, mạnh mẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chung này. Theo một cách nào đó, được hợp tác với Báo Thanh Niên là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt vì loạt bài gần đây về chủ đề di cư, phản ánh các chương trình di trú mà chúng tôi đang thực hiện cũng như những câu chuyện tích cực và tác động thiết thực mà loạt bài đã mang đến cho cộng đồng.

Như bạn có thể thấy, Thủ tướng Canada và Thủ tướng Việt Nam đã có cuộc gặp gần đây bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia). Hai bên thể hiện rõ quyết tâm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa những kết quả hợp tác đáng tự hào đó.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 40 năm.

Tổng lãnh sự Đức Andrea Maria Sühl

Tổng lãnh sự Đức Andrea Maria Sühl ảnh: TLSQ Đức

Quan hệ giữa Đức và Việt Nam hiện đang phát triển rất tốt đẹp. Năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cả phía Đức lẫn phía Việt Nam đều mong muốn tiếp tục làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa mối quan hệ này trên mọi lĩnh vực – từ kinh tế, giáo dục, văn hóa cho đến các hoạt động giao lưu nhân dân. Với vai trò của mình, Báo Thanh Niên là một đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Trong thời gian tới, tôi rất mong quý báo sẽ tiếp tục thông tin sâu rộng về các vấn đề liên quan đến Đức, về những hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam cũng như sự phát triển trong quan hệ song phương. Như tôi đã nhấn mạnh, Đức là đối tác gần gũi và tự nhiên của Việt Nam trên con đường phát triển. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mới, và với nền kinh tế vững mạnh cùng hệ thống giáo dục tiên tiến, Đức hoàn toàn có thể đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường này. Tôi hy vọng quý báo sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp đó và đồng hành chặt chẽ cùng chúng tôi trong công việc sắp tới.

Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc Kwon Tae Han

Tôi xin chân thành chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Tôi nghĩ rằng Thanh Niên, trong suốt 40 năm qua, đã phản ánh cuộc sống của người dân Việt Nam và đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, trở thành một tờ báo tiêu biểu được người dân Việt Nam tin tưởng cao. Hàn Quốc và Việt Nam giờ đây không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là đối tác chiến lược toàn diện cùng nhau xây dựng tương lai.

Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc Kwon Tae Han ảnh: TLSQ Hàn Quốc

Trong suốt thời gian qua, Báo Thanh Niên đã nỗ lực rất nhiều để giúp người dân Hàn Quốc và Việt Nam hiểu nhau hơn và giao tiếp cởi mở hơn. Tôi nghĩ rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Báo Thanh Niên đã làm rất tốt vai trò cầu nối, truyền tải thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Hàn Quốc đến người dân Việt Nam, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước. Tôi chân thành hy vọng rằng trong tương lai, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giúp người dân hai nước chúng ta trở nên thân thiết hơn.

Chặng đường 40 năm đã qua nhưng chắc chắn không phải là điểm cuối. Tôi xin chúc Báo Thanh Niên có một tương lai tươi sáng và hy vọng rằng trong quá trình đó, Báo Thanh Niên sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Hàn Quốc và Việt Nam.

Bản thân tôi cho rằng vai trò của báo chí rất quan trọng. Đặc biệt, Báo Thanh Niên là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu của Việt Nam và là tai mắt của người dân Việt Nam, vì vậy tôi nghĩ rằng báo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển hơn nữa giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác giữa Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM và Báo Thanh Niên trong thời gian qua đã diễn ra rất tốt đẹp.

Trong tương lai, tôi hy vọng hai cơ quan chúng ta sẽ tích cực hợp tác hơn nữa để tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa giúp hai dân tộc xích lại gần nhau hơn. Trong quá trình đó, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM sẽ nỗ lực hết mình để đóng vai trò tích cực trong việc giúp hai quốc gia, hai thành phố cùng nhau phát triển. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của đông đảo người dân Việt Nam.

Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown

Trong bối cảnh Báo Thanh Niên kỷ niệm ngày phát hành số báo đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng chân thành đến toàn thể đội ngũ biên tập viên, nhà báo và cán bộ, nhân viên của tờ báo. Trải qua bốn thập niên phát triển, Báo Thanh Niên đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan truyền thông uy tín và có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, thiết lập tiêu chuẩn cao về chất lượng báo chí.

Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown ảnh: BTN

Kể từ khi tôi đến nhậm chức tại TP.HCM vào mùa hè này, tôi xem Báo Thanh Niên là đối tác tin cậy và là nguồn thông tin quan trọng cho cả độc giả Việt Nam lẫn quốc tế. Tôi vẫn vô cùng trân trọng sự đón tiếp nồng nhiệt cùng sản phẩm media tuyệt vời mà đội ngũ của Báo Thanh Niên thực hiện vào thời điểm tôi nhận nhiệm vụ. Đó là minh chứng rõ ràng cho tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo và tinh thần tận tâm làm nên thương hiệu Thanh Niên.

Tôi đánh giá cao việc quý báo luôn bám sát tin tức quốc tế, bao gồm việc thường xuyên đưa tin về tình hình Mỹ, về chính sách đối ngoại của Mỹ và tiến triển trong quan hệ Việt Nam – Mỹ. Công tác đưa tin của quý báo giúp độc giả nắm bắt những diễn biến quan trọng trên thế giới và hiểu rõ hơn sự liên hệ của những diễn biến này với Việt Nam.

Cách quý báo trình bày rõ ràng, mạch lạc các vấn đề phức tạp góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy thảo luận công khai một cách đầy đủ và có thông tin.

Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với quý báo và mong đợi tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ vững mạnh của chúng ta trong những thập niên tới.

Một lần nữa, xin nồng nhiệt chúc mừng cột mốc quan trọng này. Tôi chúc quý báo tiếp tục thành công trên con đường mang đến thông tin đáng tin cậy và củng cố mối liên kết giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson

Tôi chỉ mới đến Việt Nam cách đây không lâu và tôi đã nhận thấy rất rõ vai trò quan trọng của Báo Thanh Niên trong lịch sử báo chí Việt Nam, trong đời sống báo chí hiện nay và trong cuộc sống hàng ngày.

Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson ảnh: TLSQ Pháp

Tổng lãnh sự quán thực hiện điểm báo mỗi ngày và Báo Thanh Niên luôn là một trong những nguồn thông tin quan trọng của chúng tôi. Tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến các điểm báo này và tất nhiên là cả các bài viết của Báo Thanh Niên.

Trong sự kiện đầu tiên của tôi với công chúng tại đây, Báo Thanh Niên đã có mặt và thực hiện một bài viết rất ấn tượng về sự kiện Ngày Di sản châu Âu của chúng tôi.

Tôi thật sự hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ vô cùng quan trọng này, giúp chia sẻ các hoạt động của Tổng lãnh sự quán Pháp với công chúng Việt Nam và góp phần gắn kết hơn hơn nữa Pháp và Việt Nam.

Tổng lãnh sự Trung Quốc Đường Lập

Trong 40 năm qua, cùng với việc quan hệ Trung - Việt bước sang giai đoạn mới, hoạt động giao lưu - hợp tác giữa Báo Thanh Niên và phía Trung Quốc ngày càng khăng khít bền chặt.

Tổng lãnh sự Trung Quốc Đường Lập ảnh: BTN

Hiện nay, hợp tác và giao lưu giữa Báo Thanh Niên và các đối tác Trung Quốc đang không ngừng đơm hoa kết trái, góp phần tích cực vào việc phát huy tinh thần hữu nghị Trung - Việt, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, cũng như kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Trong năm nay, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và Báo Thanh Niên, cũng như cá nhân tôi và Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã xây dựng được một tình hữu nghị thân tình. Tôi rất vinh dự khi sau khi nhậm chức không lâu đã được mời thăm tòa soạn Báo Thanh Niên, và tôi tin tưởng sâu sắc rằng hợp tác giữa Báo Thanh Niên và phía Trung Quốc sẽ ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Thanh Niên! Kính chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Báo Thanh Niên và bạn đọc gần xa vạn sự như ý, sức khỏe và thành công!

Tổng lãnh sự Úc Sarah Hooper

Trước hết, tôi xin chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Đây là một cột mốc vô cùng ý nghĩa đối với một tờ báo có vai trò vô cùng quan trọng, luôn làm tốt nhiệm vụ nâng cao nhận thức của công chúng Việt Nam về các sự kiện quốc tế và quan hệ của Việt Nam với các đối tác trên toàn thế giới. Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM rất vui mừng khi được đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong suốt thời gian qua.

Tổng lãnh sự Úc Sarah Hooper Ảnh: Nguyễn Anh

Chúng tôi đã có một mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với quý báo. Xin cảm ơn tập thể Báo Thanh Niên vì những nỗ lực giúp chúng tôi truyền tải câu chuyện về quan hệ song phương Việt Nam – Úc, góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng Việt Nam về cách hai nước đang mở rộng quan hệ đối tác, về cách thức chúng ta cùng nhau phát triển quan hệ song phương, về những vấn đề quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, cũng như định hướng hợp tác của Úc với Việt Nam trong khu vực và trong tương lai.

Một trong những bước tiến quan trọng nhất trong quan hệ song phương là việc hai nhà lãnh đạo thống nhất thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024. Đây là một cột mốc mà chúng tôi rất tự hào, không chỉ ghi dấu hành trình 50 năm hợp tác mà còn thể hiện cam kết dựa trên sự tin cậy chiến lược về chặng đường 50 năm tiếp theo. Đối tác Chiến lược Toàn diện gồm 6 trụ cột: chính trị và an ninh; hội nhập và hợp tác kinh tế; môi trường, năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu; khoa học – công nghệ – số hóa; hợp tác khu vực. Đây đều là những lĩnh vực hai chính phủ cùng quan tâm và đang hợp tác để mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, đồng thời góp phần định hình một khu vực an toàn, ổn định và thịnh vượng cho người dân Úc và Việt Nam hôm nay và mai sau.

Một trụ cột rất quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là giao lưu nhân dân. Điều này được xây dựng dựa trên quan hệ hợp tác giáo dục và các kết nối cá nhân sâu sắc giữa người dân hai nước tại TP.HCM cũng như trên khắp Việt Nam.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Báo Thanh Niên vì những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức về các chương trình tăng cường kết nối nhân dân mà chúng tôi triển khai, tiêu biểu như chương trình Taste of Australia. Quý báo luôn đồng hành và hỗ trợ truyền tải thông điệp về ẩm thực, sản phẩm, văn hóa và giáo dục Úc đến công chúng Việt Nam.

Một lĩnh vực khác mà Báo Thanh Niên đã đóng góp rất tích cực là các chương trình hợp tác truyền thông, bao gồm những chuyến tác nghiệp thực địa tại các địa phương Việt Nam, từ Đồng bằng sông Cửu Long đến duyên hải miền Trung và Tây Nguyên trong năm nay. Đây là những cơ hội quan trọng để kể câu chuyện về sự hiện diện và hợp tác của Úc tại các vùng miền, giúp ngày càng nhiều người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về những mối quan hệ đang được mở rộng và củng cố trong nhiều lĩnh vực.

Tổng lãnh sự Ý Alessandra Tognonato

Trước hết, xin chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm quan trọng này. Tôi rất vui mừng khi chúng tôi đồng hành cùng các bạn kỷ niệm dịp đặc biệt này. Đối với Ý, sự hợp tác với quý báo là vô cùng quan trọng, nhờ vào độ phủ truyền thông đa dạng và sâu rộng của các bạn, hình ảnh và tầm nhìn của nước Ý đã được quảng bá mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Tổng lãnh sự Ý Alessandra Tognonato ảnh: TLSQ Ý

Điều quan trọng nhất là các bạn đã mang nước Ý đến với ngôi nhà Việt Nam, giúp chúng tôi lan tỏa vẻ đẹp của nền văn hóa, sự sáng tạo, đổi mới và cả ngành du lịch. Tôi có thể nói rằng, nhờ vào sự đóng góp của quý báo, chúng tôi đã biến những nỗ lực ngoại giao của Tổng lãnh sự quán thành sự quan tâm và tò mò thực sự của công chúng Việt Nam đối với nước Ý — tạo nền tảng cho một tình hữu nghị tuyệt vời giữa hai quốc gia. Xin cảm ơn.

Tôi chỉ mới bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại TP.HCM được hai tháng như bạn vừa đề cập, và tôi nhận thấy rằng sự hợp tác giữa chúng ta đã rất sôi động. Tuy nhiên, tôi cũng có một vài ý tưởng. Chẳng hạn, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta mở rộng phạm vi truyền thông không chỉ với các sự kiện mà còn cả ý tưởng và con người, chúng ta có thể mang đến cho công chúng Việt Nam một hình ảnh nước Ý đa dạng và sinh động hơn nữa.

Tôi cũng tin rằng chúng ta có thể phát triển thêm các hình thức đa phương tiện mới — nhiều bài phỏng vấn và nội dung sáng tạo hơn để thu hút sự quan tâm của giới trẻ, những người sẽ đóng vai trò then chốt trong việc củng cố cầu nối giữa hai quốc gia.

Chủ tịch CLB Lãnh sự TP.HCM Margo Aluwihare

Chúng tôi đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Báo Thanh Niên, bởi nhờ quý báo mà chúng tôi có cơ hội tiếp cận rộng rãi tới công chúng – điều mà ngoài các kênh mạng xã hội, chúng tôi khó có thể thực hiện hiệu quả. Công chúng luôn theo dõi những nội dung mà quý báo đăng tải và dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho các hoạt động của chúng tôi. Mỗi năm, chúng tôi cố gắng thu hút từ 200 đến 2.000 người tham dự.

Chủ tịch CLB Lãnh sự TP.HCM Margo Aluwihare Ảnh: Nguyễn Anh

Trong nhiều năm hợp tác với bạn và tờ báo, tôi nhận thấy Báo Thanh Niên giúp chúng tôi tiếp cận nhóm độc giả mà bản thân Câu lạc bộ Lãnh sự tại TP.HCM không thể chạm tới. Dù chúng tôi có trang Facebook, Instagram và website, nhưng chính lượng độc giả đông đảo và gắn bó của quý báo đã giúp lan tỏa thông tin về hội chợ thường niên và các sự kiện của chúng tôi tại TP.HCM. Hội chợ là hoạt động diễn ra hằng năm suốt 31 năm qua, và trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành quý báu từ Báo Thanh Niên.

Về mong muốn và đề xuất cho hợp tác trong tương lai, tôi hy vọng quý báo sẽ tiếp tục duy trì công việc tuyệt vời như hiện nay. Khoảng hai tháng trước sự kiện, chúng ta có thể thực hiện những buổi trao đổi đầu tiên để cập nhật tiến độ chuẩn bị, cách công chúng có thể tham gia thông qua tài trợ hay gian hàng. Điều này đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp mới thành lập, các start-up, hoặc những nữ doanh nhân trẻ – những người có thể chưa biết đến sự kiện và cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình đến cộng đồng người nước ngoài và chuyên gia quốc tế tại TP.HCM, chứ không chỉ khách hàng trong nước.

Nếu chúng ta có thể truyền thông sớm từ hai đến ba tháng trước sự kiện, sau đó có một đợt truyền thông nữa khi ngày diễn ra đến gần, tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng hơn – cả những người tham gia với tư cách nhà tài trợ lẫn các đơn vị trưng bày