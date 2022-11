Các trọng tài được yêu cầu nghiêm khắc, không ngại rút thẻ đỏ ở World Cup 2022

Các trọng tài đã được hướng dẫn xử phạt bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của một cầu thủ khác bằng thẻ đỏ, bao gồm cả thúc cùi chỏ vào mặt, các pha tắc bóng và cao chân nguy hiểm.

Ông Collina nói: “Các cầu thủ đá giải là những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Thật đáng tiếc nếu một số cầu thủ không thể thi đấu vì chấn thương do đối thủ gây ra. Vì vậy, thông điệp đầu tiên chúng tôi đưa ra là bảo vệ sự an toàn cho các cầu thủ. Điều gì đó có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối phương, các cầu thủ và HLV nên phải chấp nhận bị phạt thẻ đỏ". Các tình huống phạm lỗi cũng sẽ được trọng tài tham khảo qua VAR.

Ngoài ra, ông Collina cho biết thêm, các quyết định việt vị của VAR sẽ nhanh hơn và chính xác hơn tại World Cup 2022 sau khi giới thiệu công nghệ mới do FIFA phát triển trong 3 năm qua. Theo đó, công nghệ việt vị bán tự động sẽ xử lý ngay cả những quyết định việt vị chặt chẽ nhất nhanh hơn so với hệ thống trước đó và hình ảnh động 3D của tình huống sẽ được phát cho người hâm mộ xem tại sân vận động và trên truyền hình.

“Công nghệ mới mang lại cho chúng tôi khả năng đưa ra các quyết định về lỗi việt vị nhanh hơn nhưng không có nghĩa là sẽ có đánh giá việt vị ngay lập tức, không thể có quyết định trong 1 giây. Một điều tôi muốn nhấn mạnh là quyết định cuối cùng luôn thuộc về trọng tài trận đấu", ông Pierluigi Collina nói trong cuộc họp báo.





12 camera ở mỗi sân vận động World Cup 2022 sẽ theo dõi 29 điểm trên cơ thể của mỗi cầu thủ và một cảm biến bên trong quả bóng thi đấu sẽ gửi dữ liệu đến phòng điều hành VAR 500 lần/giây để cho phép đánh giá chính xác cao thời điểm thực hiện đường chuyền. Công nghệ mới đã được thử nghiệm tại 2 giải đấu của FIFA và trong các trận đấu thử nghiệm tại 8 sân vận động tổ chức các trận tại World Cup năm nay.

Johannes Holzmueller, giám đốc công nghệ và đổi mới của FIFA cho biết: “Chúng tôi đã phân tích dữ liệu và kết quả rất khả quan. Đó là công cụ hỗ trợ việt vị chính xác nhất ở thời điểm hiện tại". Holzmueller nói thêm, công nghệ việt vị trước đây vẫn sẽ có ở Qatar nhưng chỉ để dự phòng.

Cựu trọng tài nổi tiếng người Ý, Collina nói thêm rằng đã thông báo tóm tắt cho tất cả 32 HLV của các đội tuyển tại 2 hội thảo và đến thăm từng nơi cư trú của các đội để củng cố thông điệp của họ tới các cầu thủ. Ông Collina cho biết FIFA đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo thời gian thi đấu càng nhiều càng tốt để các trọng tài được hướng dẫn bấm giờ chính xác và cộng thêm số phút vào cuối hiệp: "Điều này không có gì mới. Tại World Cup gần đây nhất ở Nga, việc trọng tài thứ 4 đưa bảng có 7, 8, 9 phút bù giờ là điều khá bình thường".