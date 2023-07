Các trường ĐH còn bao nhiêu chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp?

X ÉT TUYỂN SỚM: điểm chuẩn NHIỀU NGÀNH GIẢM

Một hiện tượng chung được ghi nhận ở nhiều trường ĐH là điểm chuẩn nhiều ngành ở các phương thức xét tuyển sớm giảm so với năm 2022.

Chẳng hạn, Trường ĐH Công thương TP.HCM năm nay lấy điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét học bạ 5 học kỳ THPT trong khoảng 20 - 24 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn phương thức này năm ngoái từ 20 - 27 điểm. Riêng ngành công nghệ thực phẩm điểm chuẩn năm nay giảm 3 điểm so với năm trước đó (từ 27 xuống còn 24 điểm). Ở phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn các ngành cũng bằng với sàn nhận hồ sơ là 600 - 700 điểm. Trong khi đó, mức điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 750 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng công bố 3 phương thức xét tuyển sớm. Trong đó, phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn có trên 10 ngành lấy điểm chuẩn từ mức 28 trở lên. Tuy nhiên, so với năm ngoái, điểm chuẩn nhiều ngành của trường vẫn thấp hơn.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp trường này, phương thức 2 xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt, điểm chuẩn giảm so với năm 2022 từ 0,5 đến 1 điểm. Trong khi phương thức 3 xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn điểm chuẩn bằng hoặc tăng nhẹ thì phương thức 4 xét dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực có những ngành giảm từ 10 - 40 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất ở mức 29 xét học bạ và 900 điểm xét điểm kỳ thi năng lực. Tuy nhiên, so với năm ngoái điểm chuẩn nhiều ngành khối kỹ thuật cũng giảm mạnh. Ví dụ, điểm chuẩn năm nay của ngành công nghệ dệt may lấy 22 điểm (giảm 2 điểm so với năm ngoái); kỹ thuật xây dựng lấy 22,5 điểm (giảm 3,5 điểm); kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21 điểm (giảm 3 điểm); nhóm ngành công nghệ thông tin 27,5 (giảm 0,5 điểm); nhóm ngành quản lý tài nguyên môi trường cũng giảm 2 điểm…

So với năm 2022, điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có xu hướng giảm ở một số ngành. Năm 2022 điểm chuẩn nhiều ngành như: công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa… ở mức 800 nhưng năm nay chỉ trong khoảng trên 700.

Thí sinh làm thủ tục dự thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ĐÀO NGỌC THẠCH

D ÀNH 50 - 60% CHỈ TIÊU XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết chỉ tiêu còn lại để xét tuyển theo điểm thi THPT khoảng 50 - 60% tổng chỉ tiêu. Mức này vẫn như đề án tuyển sinh, không có sự điều chỉnh so với công bố ban đầu. Nhiều khả năng trường sẽ xác định điểm sàn tương tự mức năm ngoái.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông nhà trường, cho biết điểm chuẩn các ngành cao nhất của trường giảm do số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm năm nay chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Trường vẫn dự kiến giữ tỷ lệ 50% tổng chỉ tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, do tổng chỉ tiêu tăng nên thực tế số lượng thí sinh tuyển theo phương thức này tăng lên, tương đương trên 3.000 thí sinh.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết trường vẫn còn khoảng 50% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp. Điểm sàn dự kiến các ngành trong khoảng 18 - 19. Điểm chuẩn các ngành theo phương thức này cũng có thể giảm, đặc biệt các ngành có điểm trúng tuyển trên mức 25 của năm 2022.

Các trường ĐH khác tỷ lệ chỉ tiêu cho phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT ở nhiều mức khác nhau. Trường ĐH Tài chính - Marketing dự kiến chỉ còn khoảng 20% chỉ tiêu cho xét điểm kỳ thi tốt nghiệp (khoảng hơn 900 thí sinh). Trong khi đó, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM còn khoảng 60 - 65%, tương đương 2.200 - 2.400 chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp. Nhóm các trường ĐH y dược hầu hết chỉ tiêu đều dành phương thức xét liên quan đến điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT như: Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch…

Thí sinh hoàn tất bài thi khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 NGỌC DƯƠNG

Trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, đáng chú ý là Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Trường ĐH này còn tối đa 90% chỉ tiêu nhận đăng ký xét tuyển phương thức kết hợp nhiều tiêu chí trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên điểm trung bình học tập 6 học kỳ THPT của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023. Ngoài ra, thí sinh được xét thêm tiêu chí thành tích cá nhân, hoạt động xã hội và văn thể mỹ khác.

Đáng lưu ý, cùng với việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cần cập nhật các thông tin cá nhân trên cổng đăng ký tuyển sinh của trường. Trong thông báo xét tuyển năm nay, trường ĐH này lưu ý những trường hợp không được tham gia xét tuyển vào trường. Cụ thể, thí sinh từng là sinh viên trường, đã bị kỷ luật thôi học trong thời gian 5 năm (kể từ ngày đăng ký xét tuyển 2023) hoặc đã bị kỷ luật thôi học do thi hộ hoặc dùng các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ giả mạo.