Các trường ĐH top đầu Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ

Đại diện một trường ĐH top đầu Úc tư vấn cho phụ huynh, học sinh Việt Nam NGỌC LONG

Công ty tư vấn du học Đức Anh chiều 21.10 phối hợp cùng 8 trường ĐH top đầu Úc (Group of Eight) tổ chức ngày hội thông tin tại TP.HCM. Theo bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2024 của tổ chức Quacquarelli Symonds (Anh), các trường thuộc Group of Eight đều nằm trong top 100 với thứ hạng không quá chênh lệch. Tất cả đều có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam, mỗi trường một tiêu chí khác biệt.



Lý do không cần bài luận, hoạt động ngoại khóa

Khác với Mỹ, nhiều trường ĐH hàng đầu Úc chỉ quan tâm đến điểm trung bình (GPA) từ học bạ của ứng viên, không cần bài luận hay hoạt động ngoại khóa. Chẳng hạn, từ năm 2023, ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 92 trường chuyên, trường điểm dựa trên GPA lớp 12, theo ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của trường.

Cụ thể, học sinh cần có GPA lớp 12 từ 8.5 trở lên, điểm IELTS trên 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương. ĐH Quốc gia Úc chỉ dựa vào 2 yếu tố này để tuyển sinh và trao học bổng. "Chúng tôi không quan tâm bài luận, hoạt động ngoại khóa hay SAT và việc các bạn nộp những tài liệu này trong hồ sơ còn làm quy trình xét duyệt rối thêm", ông Andy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Andy, năm nay trường cấp khoảng 200 suất học bổng 25% và 50% cho sinh viên quốc tế các bậc học, trong đó ưu tiên Việt Nam. Để cạnh tranh, ứng viên cần có GPA lớp 12 đạt 9,4 (bậc cử nhân) hoặc GPA tốt nghiệp đạt 8,7 (bậc thạc sĩ). "Mỗi tháng trường có một kỳ xét tuyển. Thư mời nhập học được gửi vào ngày 1 hằng tháng và kết quả học bổng có sau một tuần", ông Andy lưu ý thêm.

GPA và trình độ tiếng Anh là hai yếu tố giúp học sinh Việt Nam được tuyển thẳng, theo ông Andy Phạm NGỌC LONG

Bà Trinh Ngô, Quản lý cấp cao khu vực Việt Nam, Myanmar, Thái Lan của ĐH Tây Úc, cho biết từ năm 2022, trường cũng tuyển thẳng học sinh Việt Nam thuộc khoảng 100 trường chuyên, trường điểm. Đây là mức tăng gần 4 lần so với năm 2017, khi trường lần đầu thí điểm chính sách này với 27 trường chuyên. "ĐH Tây Úc đánh giá cao chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam và du học sinh Việt tại trường luôn đạt thành tích tốt", bà Trinh lý giải nguyên nhân trường mở rộng danh sách.

Theo bà Trinh, để trúng tuyển vào phần lớn chuyên ngành tại ĐH Tây Úc, học sinh cần có GPA lớp 12 từ 8 trở lên. Đối với học bổng, trường cũng trao theo GPA, với yêu cầu tăng dần từ 8,4 đến 9,3 cho mức từ 6.000 AUD (92 triệu đồng) đến tối đa 12.000 AUD (185 triệu đồng).

"Tiếng Anh giỏi không là tiêu chí để xét học bổng vì 80% sinh viên tại trường là người bản xứ và tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của họ. Hoạt động ngoại khóa cũng không quan trọng vì trường có 160 câu lạc bộ cho các bạn tham gia ngoài giờ học, ai chưa có kinh nghiệm rồi sẽ có. Chỉ có GPA là thang đo chính xác nhất năng lực học tập của ứng viên, và là yếu tố duy nhất nếu bạn không đủ, trường cũng không có cách nào bù lại được", bà Trinh nêu quan điểm.

Chia sẻ thêm góc nhìn về việc các trường top đầu Úc không cần bài luận hay hoạt động ngoại khóa khi tuyển sinh, bà Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học Đức Anh, nhìn nhận mỗi quốc gia có một ưu tiên riêng. Úc thì tập trung vào khía cạnh thực chất, tức yêu cầu ứng viên vào trường phải có năng lực học tập. Vì vậy, GPA là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất phản ánh được điều này.

Bà Hồng Nhâm khuyên ứng viên tập trung nâng cao GPA nếu chọn du học Úc NGỌC LONG

"Các trường ĐH Úc hoàn toàn có thể dạy sinh viên làm bài luận hay đào tạo về con người, về lý tưởng. Họ cũng có những hoạt động, câu lạc bộ cho sinh viên tham gia. Mặt khác, nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa rất khó tiếp cận hoạt động ngoại khóa hay học cách viết luận, và việc xét các yếu tố này để tuyển sinh sẽ trở nên bất công với các em", bà Nhâm đánh giá, cho biết thêm những lĩnh vực tại Úc đang "hút" du học sinh Việt là kinh doanh, kỹ sư, IT, giáo dục và y dược.

Học bổng dành riêng cho người Việt

ĐH Sydney cũng là một trong những đơn vị tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ gần 100 trường chuyên, trường điểm trong nhiều năm qua. Riêng năm nay, ông Alex Vũ, Giám đốc tuyển sinh và hợp tác quốc tế của ĐH Sydney tại Việt Nam, cho hay trường bổ sung một số tên mới như Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân... nhằm tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022, ĐH Sydney lần đầu mở quỹ học bổng dành riêng cho người Việt. Chỉ cần viết bài luận theo yêu cầu của trường, học sinh có cơ hội được trao học bổng 20%. "Quyết định lập quỹ khuyến học đến từ việc ĐH Sydney dần công nhận chất lượng của các trường phổ thông tại Việt Nam, đồng thời nhận thấy năng lực học tập của du học sinh Việt không thua kém người bản xứ", ông Alex lý giải.

Tương tự, bà Thảo Phạm, Quản lý tuyển sinh khu vực Việt Nam, Campuchia của ĐH Adelaide, cho biết trường dành riêng cho người Việt 2 suất học bổng 50% học phí. Đây là chế độ học bổng mới ra mắt từ năm nay. Để cạnh tranh, ứng viên cần có GPA lớp 12 đạt 9,8 (bậc cử nhân) hoặc GPA tốt nghiệp đạt 9,5 (bậc thạc sĩ). Ngoài ra, trường cũng có nhiều gói học bổng 15-30% cho sinh viên quốc tế các bậc học, tất cả đều dựa trên GPA.

Chế độ học bổng dành riêng cho du học sinh Việt là điểm mới trong tuyển sinh năm nay, theo bà Thảo Phạm NGỌC LONG

"ĐH Adelaide tuyển thẳng học sinh Việt Nam không phân biệt trường chuyên hay không và đây cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên trong Group of Eight áp dụng chính sách này. Bởi lẽ, chúng tôi quan niệm quy trình tuyển sinh càng có nhiều bước phức tạp thì càng hạn chế học sinh Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục quốc tế", bà Thảo cho hay.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Úc, có 710.893 sinh viên quốc tế theo học các khóa tại Úc tính đến tháng 7.2023. Trong đó, Việt Nam có tổng cộng 27.764 du học sinh, xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Để sinh sống tại Úc trong thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ Úc khuyên sinh viên quốc tế đảm bảo tài chính ở mức khoảng 25.000 USD (600 triệu đồng) mỗi năm.