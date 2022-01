Các tựa game PS3 đã có mặt trên cửa hàng trò chơi của PS5

Theo VCG, trò chơi PS3 đã bắt đầu xuất hiện trên cửa hàng của PS5, trong bối cảnh đề xuất Sony có thể tiết lộ thêm việc hỗ trợ tương thích ngược cho máy chơi game thế hệ mới của mình.

Trước đây khi xem các trò chơi PS3 trên cửa hàng PS5, người chơi sẽ được điều hướng đến phiên bản PlayStation Now của trò chơi. Tuy nhiên vừa qua, trò chơi Dead Or Alive 5 đã hiển thị giá bán thay cho việc điều hướng đến phiên bản khác, phần nào cho thấy người chơi sẽ có thể chơi chúng trên PS5.

Những người dùng khác trên phương tiện truyền thông xã hội cũng tuyên bố rằng họ đã thấy danh sách tương tự cho các trò chơi PS3 như Bejeweled và Prince of Persia: The Forgotten Sands và The Two Thrones, mỗi trò chơi đều hiển thị giá bán của mình.

Danh sách trò chơi đã xuất hiện sau khi nhiều nguồn tin phát hiện ra một bằng sáng chế, được đệ trình bởi Mark Cerny, kiến trúc sư hệ thống của PS5, với tiêu đề “Backward compatibility through the use of spoof clock and fine grain frequency control” – nói về khả năng tương thích ngược hoạt động trên các công nghệ Spoof Clock và Fine Grain Frequency Control.





Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng Sony cuối cùng đã phát triển một giải pháp cho các tựa game cũ và có thể sớm mở rộng hỗ trợ tương thích ngược của PS5.

Bằng sáng chế cũng đến sau một báo cáo của Bloomberg từ tháng 12, tuyên bố rằng PlayStation đang chuẩn bị ra mắt dịch vụ cạnh tranh với Xbox Game Pass có tên mã là ‘Spartacus’. Dịch vụ mới sẽ kết hợp PlayStation Plus và PlayStation Now và loại bỏ dần thương hiệu của PlayStation Now. Nó dự kiến sẽ ra mắt cho PS4 và PS5 vào mùa xuân này.

Dịch vụ Spartacus sẽ phân ra thành 3 cấp bậc, bậc đầu tiên được cho là sẽ có khả năng hiện tại của PlayStation Plus, chẳng hạn như chơi trực tuyến và các tựa game miễn phí hàng tháng. Bậc thứ hai sẽ cung cấp một danh mục lớn các trò chơi, tương tự như dịch vụ Game Pass của Microsoft. Bậc thứ ba sẽ thêm các bản demo mở rộng, phát trực tuyến trò chơi và thư viện các trò chơi cổ điển của PS1, PS2, PS3 và PSP.