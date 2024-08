Cách ăn giúp người huyết áp cao bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh tim

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The American Journal of Medicine, đã phát hiện ra rằng bệnh nhân huyết áp cao ngoài việc dùng thuốc, bổ sung thêm 2 - 4 chén trái cây và rau vào chế độ ăn hằng ngày, sẽ giúp hạ huyết áp, giảm mạnh các yếu tố nguy cơ tim mạch và bảo vệ thận tốt hơn so với chỉ dùng thuốc, theo chuyên trang y tế Medical News Today.



Các nhà khoa học từ Trường Y Dell Đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm trên 153 bệnh nhân huyết áp cao có nguy cơ cao mắc bệnh thận mạn tính.

Bệnh nhân huyết áp cao thường phải đương đầu với 2 vấn đề lớn là bệnh tim và biến chứng bệnh thận Pexels

Thêm 2 - 4 chén trái cây và rau mỗi ngày

Sau 5 năm theo dõi, kết quả đã phát hiện chế độ ăn bổ sung thêm nhiều trái cây và rau quả có tác dụng 2 trong 1, vừa bảo vệ thận vừa ngăn ngừa bệnh tim cho bệnh nhân huyết áp cao.

Cụ thể, những người tiêu thụ thêm 2 - 4 chén trái cây và rau quả mỗi ngày, ngoài chế độ ăn thông thường hằng ngày, có tác dụng bảo vệ sức khỏe thận và chức năng thận tốt hơn so với liệu pháp dùng thuốc đơn thuần. Đồng thời, những người này cũng giảm huyết áp nhiều nhất, với sự cải thiện lớn ở các dấu hiệu tim mạch, bao gồm cân nặng và mức cholesterol xấu, so với nhóm điều trị thông thường, theo Medical News Today.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận bệnh nhân huyết áp cao nên theo chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả để góp phần kiểm soát bệnh.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Donald Wesson, giáo sư y khoa tại Đại học Texas, cho biết: Nghiên cứu này kêu gọi bệnh nhân huyết áp cao nên đưa vào chế độ ăn nhiều trái cây và rau để điều trị tăng huyết áp, kết hợp với thuốc, nhằm đạt được mục tiêu huyết áp và ngăn ngừa các biến chứng về thận và tim mạch.

Chế độ ăn bổ sung thêm nhiều trái cây và rau quả có tác dụng 2 trong 1, vừa bảo vệ thận vừa ngăn ngừa bệnh tim cho bệnh nhân huyết áp cao Pexels

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, 1 khẩu phần trái cây và rau quả tương đương với 5 - 8 nụ bông cải xanh hoặc 1 quả chuối, 1 chén rau sống hoặc 4 quả dâu tây lớn. Tổ chức này cũng khuyên mọi người nên ăn 4 - 5 khẩu phần trái cây và rau mỗi ngày.

Cả chế độ ăn ngăn ngừa huyết áp cao DASH vốn có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch và ngăn ngừa biến chứng bệnh thận mạn tính, cũng khuyến khích tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả, với 4 - 6 khẩu phần trái cây và rau mỗi ngày.

Ngoài ra, chế độ ăn này cũng khuyến khích tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt, sữa không béo, một ít thịt nạc, các loại hạt và đậu mỗi ngày.