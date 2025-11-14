Cách ‘chắc suất’ việc làm ngành công nghệ thông tin trong kỷ nguyên AI

Hỗ trợ đa tầng cho người học

Khối ngành công nghệ thông tin những năm gần đây đặc biệt thu hút sinh viên, thể hiện rõ nét qua bức tranh điểm chuẩn tại các trường ĐH luôn cao, thậm chí gần chạm ngưỡng tuyệt đối như trong mùa tuyển sinh năm nay. Về phía thị trường lao động, câu chuyện đang được quan tâm là doanh nghiệp biết mình cần trí tuệ nhân tạo (AI), song không rõ phải dùng loại AI nào và công cụ này tác động ra sao đến quy trình vận hành.

"Đó là lý do chúng tôi áp dụng AI một cách tối đa trong hoạt động giảng dạy để học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng ngay từ đầu. Nhờ vậy khi đi tìm việc, các bạn sẵn sàng ứng tuyển cả những công việc còn chưa xuất hiện, hoặc tự tin nói với nhà tuyển dụng rằng mình có thể làm việc này và biết dùng AI để làm tốt hơn nữa", thạc sĩ Edgar Tai, Quản lý cấp cao phụ trách tuyển sinh sau ĐH ở Viện Khoa học hệ thống, ĐH Quốc gia Singapore (NUS-ISS), chia sẻ.

"Doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự mà họ thay thế bằng những người có thể dùng AI", ông Tai nêu quan điểm.

Ông Edgar Tai, Quản lý cao cấp, Tuyển sinh Sau đại học, NUS-ISS

Ông Tai cho biết thêm, ngoài các chương trình cử nhân, NUS-ISS hiện cung cấp nhiều lựa chọn cho người đã tốt nghiệp như chứng chỉ sau ĐH (GradDip) về phân tích hệ thống, thạc sĩ (MTech) các chuyên ngành hệ thống AI, lãnh đạo số; phân tích kinh doanh; kỹ thuật phần mềm. Đặc biệt, các chương trình nêu trên được đào tạo theo hình thức học lên lớp và người học có thể tốt nghiệp sau một năm.

Theo ông Tai, việc tích hợp AI và sự đứng lớp từ các giảng viên có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc - một nửa trong số đó có bằng tiến sĩ - là tầng hỗ trợ đầu tiên trường cung cấp cho người học. Ở tầng này, NUS-ISS cũng đảm bảo người học hiểu rõ những vấn đề thực tế sẽ gặp trong môi trường làm việc và cách giải quyết, đồng thời cập nhật chương trình học mỗi một hoặc hai năm sau khi tham vấn với các doanh nghiệp để tăng cơ hội tìm được việc.

"Ví dụ, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ lập trình nền tảng là C# cách đây hai năm, nhưng hiện đã chuyển sang Java vì phần lớn công việc đang yêu cầu ngôn ngữ này", ông Tai nói.

Ở tầng hỗ trợ thứ hai, NUS-ISS sẽ tích hợp thực tập vào khóa học, thậm chí ở bậc thạc sĩ - vốn là một điều "khá hiếm", theo nam quản lý. Đây là chương trình bắt buộc và người học phải đạt điểm trung bình từ 2.25 (với GradDip) tới 3.0 (thạc sĩ) mới đủ điều kiện ứng tuyển. Điểm đặc biệt khác là học viên không cần "rải đơn" xin thực tập mà chỉ cần nộp hồ sơ vào hệ thống của trường và chọn doanh nghiệp mình muốn thực tập.

Sinh viên tại Hội trường UTown

Ở tầng cuối cùng, NUS-ISS có đội ngũ chuyên viên tư vấn xu hướng tuyển dụng, cách nộp hồ sơ xin việc sau tốt nghiệp, thậm chí ngồi lại cùng người học sau khi các bạn trượt phỏng vấn, làm bài kiểm tra... để phân tích, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, người học còn được hỗ trợ thông qua những kênh khác như ngày hội việc làm, kiến tập tại các doanh nghiệp hàng đầu như Google, OCBC...

Để trúng tuyển vào ngôi trường bậc nhất châu Á

Chia sẻ về cách ứng tuyển vào các chương trình thạc sĩ ở NUS-ISS, thạc sĩ Edgar Tai thông tin trường sẽ đánh giá hồ sơ một cách toàn diện, thông qua nhiều yếu tố gồm bài luận, bằng cử nhân loại khá trở lên (phần lớn ứng viên sẽ đạt điểm trung bình từ 8/10), chứng chỉ tiếng Anh, điểm GRE hoặc thi đầu vào, kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm liên quan (thông qua quá trình thực tập, làm dự án...) và tham gia buổi phỏng vấn tuyển sinh.

Riêng với quá trình phỏng vấn, ông Tai chia sẻ ngoài đối mặt trực tiếp với giảng viên, NUS-ISS cũng có thể phỏng vấn bằng AI. Ngoài ra, ông nhấn mạnh hội đồng tuyển sinh sẽ muốn tìm hiểu lý do ứng viên muốn theo học ở trường và các bạn mong đạt được điều gì sau quá trình đào tạo. "Chúng tôi không chỉ nhìn mỗi điểm số để quyết định xem ứng viên có trúng tuyển hay không", nam quản lý nhấn mạnh.

Ông Tai chia sẻ thêm rằng môi trường học thạc sĩ tại NUS-ISS khá "khó khăn", nhất là khi học viên có 5 tháng thực tập nên phải hoàn thành tất cả chương trình chỉ trong 7 tháng đầu. "Nhịp học một ngày là giảng viên dạy trước và người học áp dụng, nghỉ ngơi một chút rồi lặp lại điều này. Sau một ngày, các bạn thường ở lại trường để suy nghĩ và ôn tập những gì đã học", ông Tai kể.

Đại diện NUS-ISS cho biết thêm từ năm nay, trường ra mắt chương trình học bổng mới có tên gọi "NUS-ISS ASEAN Merit-Based Study Award", giá trị 40% học phí. Học bổng này áp dụng cho những ai ghi danh vào chương trình thạc sĩ của NUS-ISS và yêu cầu ứng viên là công dân các nước ASEAN (trừ Singapore), có thành tích học tập tốt, thể hiện phẩm chất lãnh đạo và ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan.

Tòa nhà NUS-ISS tại khuôn viên trường

Theo bảng xếp hạng QS 2026, ĐH Quốc gia Singapore là trường ĐH hàng đầu châu Á và xếp thứ 8 trên thế giới. ĐH này đào tạo đa ngành với nhiều trường, khoa thành viên, hiện có 34.388 người học và 26% trong số đó là sinh viên quốc tế, theo THE. Riêng tại NUS-ISS, học phí chương trình thạc sĩ dao động từ 50.000-55.150 SGD/năm (1-1,1 tỉ đồng) tùy ngành. Các khóa học này sẽ bắt đầu mở đơn đăng ký từ tháng 10.2025.

Chân dung người Việt thành công

Trong số những cựu sinh viên nổi bật NUS-ISS có chị Nguyễn Khánh Linh, tốt nghiệp thạc sĩ ngành hệ thống AI vào năm 2015. Chị là nữ chuyên gia người Việt của Google Developer Expert (GDE) và là chuyên gia GDE về máy học thuộc lĩnh vực AI tạo sinh trong năm 2025 của hãng. Chị hiện đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận AI và máy học công ty Obello - nền tảng thiết kế đồ họa có trụ sở ở Mỹ - và thu hút gần 10.000 lượt theo dõi trên Linkedin.