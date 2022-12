Cách chọn kem dưỡng ẩm Image Skincare phù hợp với từng loại da

Tại sao kem dưỡng ẩm Image Skincare lại được phái đẹp tin tưởng lựa chọn nhiều như vậy?

Điều gì khiến Image Skincare luôn nằm trong top các sản phẩm được ưa chuộng nhất? Đó là bởi kem dưỡng Image sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như:

● Nhiều công dụng

Không chỉ cấp nước, cấp ẩm cho da ẩm mượt, không bị khô, bong tróc, các loại kem dưỡng ẩm của Image còn đa năng hơn rất nhiều. Nhờ việc bổ sung thêm các loại vitamin, dưỡng chất thiết yếu, kem dưỡng Image sẽ giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân có hại. Nuôi dưỡng làn da khỏe khoắn, ngăn ngừa lão hóa sớm. Ngoài ra, kem dưỡng Image còn cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa tình trạng da tiết dầu quá mức. Nhờ vậy mà tình trạng lỗ chân lông to và mụn cũng được cải thiện đáng kể.

● Bảng thành phần dịu nhẹ, không lo kích ứng

Image là hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu Hoa Kỳ, được đánh giá cao về độ lành tính nhờ công thức cải tiến với bảng thành phần “lành”, không tổn thương da. Đặc biệt là được đội ngũ chuyên gia da liễu hàng đầu nghiên cứu, phát triển. Thông thường, kem dưỡng ẩm Image Skincare thường chứa các thành phần như: Hyaluronic acid (HA), Retinol, Vitamin C, A, E, chiết xuất tế bào gốc từ táo, hạt nho, hoa nhung tuyết, trà xanh hữu cơ, hoa cúc, lô hội…

● Công nghệ độc quyền, tăng hiệu quả gấp bội

Với công nghệ Vectorize Technology™ độc quyền, các chuyên gia tại Image đã tìm thấy hơn 100 hoạt chất chăm sóc da tuyệt vời. Vừa mang lại hiệu quả sau thời gian ngắn, ổn định lâu dài trên da, không gây kích ứng.

● Đa dạng lựa chọn theo từng loại da

Hiện nay Image đã ra mắt thị trường nhiều loại kem dưỡng ẩm. Mỗi loại được nghiên cứu chuyên sâu theo từng loại da. Do đó, các tín đồ skincare có đa dạng sự chọn lựa hơn và dễ dàng tìm được loại kem “hợp cạ” với mình.

Kem dưỡng ẩm Image Skincare nào phù hợp với làn da của bạn?

Image đã nghiên cứu ra nhiều loại kem dưỡng ẩm chuyên biệt cho từng làn da, giúp bạn dễ dàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý!

1. Da khô, da nhạy cảm

Nếu bạn cần một sản phẩm “cứu cánh” cho làn da khô, nhạy cảm, đang bị tổn thương và cần phục hồi nhanh thì nhất định đừng bỏ lỡ kem dưỡng Image Vital C Hydrating Repair Creme. Sản phẩm này chứa dẫn xuất vitamin C nồng độ cao, giúp tái cấu trúc tế bào, kích thích sản sinh collagen và hình thành sợi đàn hồi (elastin), giảm nám và làm sáng mịn da. Đồng thời làm giảm tác hại gây ra bởi các gốc tự do và tăng cường hiệu quả chống nắng, giúp làn da tránh bị khô sạm, ngăn ngừa lão hóa.

Ngoài ra, trong công thức kem dưỡng Image Vital C Hydrating Repair Creme còn chứa phức hợp ultra-hydrat của ceramides và HA. Giúp khóa ẩm và làm dịu làn da nhạy cảm đang bị kích ứng, mẩn đỏ, ngứa và ngăn tình trạng mất nước, giữ làn da luôn mềm mại, căng bóng. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp phục hồi vùng da bị tổn thương do cháy nắng hoặc sau khi điều trị da, làm tăng độ dày của lớp biểu bì, tăng đề kháng cho da khỏe mạnh.

Chi tiết kem dưỡng Image Vital C chính hãng xem ngay tại đây: https://imagevietnam.vn/vital-c/kem-duong-phuc-hoi-da-image-vital-c-hydrating-repair-creme.html

2. Nền da dầu, nhạy cảm

Với những người có làn da dầu, nhạy cảm, hãy tham khảo ngay kem dưỡng da chống lão hoá Image Ormedic Balancing Bio Peptide Creme. Sản phẩm giúp cấp ẩm, làm dịu da, cải thiện tình trạng da khô ráp, sần sùi và cân bằng da, giúp da không tiết ra dầu thừa quá mức. Đồng thời phục hồi và tái tạo da khỏe từ bên trong, làm lành sẹo mụn, bảo vệ da trước vi khuẩn, ánh nắng, ô nhiễm môi trường… Ngừa viêm da, giảm ửng đỏ, kích ứng thời tiết và hỗ trợ làm sáng da, mờ nám, thâm mụn và se khít lỗ chân lông.

Sở dĩ Image Ormedic Balancing Bio Peptide Creme “đa-zi-năng” như vậy là nhờ bảng thành phần có nguồn gốc hữu cơ “sạch”. Nổi bật như: Chiết xuất lô hội, dưa leo, dầu quả mơ, trà xanh Nhật Bản, vitamin E, chiết xuất hạt dẻ, hạt mỡ, Sodium Hyaluronate, Palmitoyl Oligopeptide - Matrixyl (chuỗi axit amin peptide)... Nhờ thành phần thân thiện với da, kem dưỡng ẩm Ormedic có thể dùng được cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.





3. Da khô, da lão hóa hay da sau peel, da nhạy cảm

Kem chống lão hóa Image The Max Stem Cell Creme chính là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thuộc tuýp da khô, lão hóa, hoặc làn da nhạy cảm, hư tổn do điều trị laser, peel da. Sản phẩm giúp cấp nước cho da tức thì, cải thiện làn da khô, bong tróc, căng tức, giúp da mềm mại, mịn màng, phục hồi lớp màng bảo vệ tự nhiên. Đồng thời cải thiện sắc tố, giúp da mờ nám, đều màu, có độ sáng mịn tự nhiên, mờ các nếp nhăn, vết chân chim và săn chắc, đàn hồi hơn.

Về thành phần, kem dưỡng Image The Max Stem Cell Creme chứa các thành phần “thượng hạng” như: tế bào gốc từ táo, hoa nhung tuyết, Argireline, các chuỗi peptide, Photosomes và Roxisomes. Chỉ cần sử dụng kem dưỡng đều đặn mỗi tối, chỉ sau khoảng 4 tuần, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt làn da mịn màng, trắng sáng và tươi trẻ hơn, không bị kích ứng, khó chịu.

Trải nghiệm ngay kem dưỡng ẩm chống lão hóa Image The Max để có làn da mềm mượt tươi trẻ: https://imagevietnam.vn/the-max/kem-chong-lao-hoa-image-the-max-stem-cell-creme.html

4. Da dầu khỏe, da mụn

Image Clear Cell Clarifying Repair Crème rất thích hợp với những ai thuộc tuýp da dầu mụn. Vì trong sản phẩm có chứa Axit salicylic, Ceramides, Squalane, giúp dưỡng ẩm chuyên sâu, tẩy tế bào chết cho da thông thoáng, giảm sản xuất bã nhờn, ngăn ngừa mụn. Đồng thời làm mờ các vết thâm mụn, cho da đều màu, rạng rỡ hơn.

Ngoài ra, trong kem dưỡng ẩm Image Clear Cell Clarifying Repair Crème còn chứa Bakuchiol nguồn gốc thực vật. Thành phần này có những lợi ích tương tự như retinol nhưng dịu nhẹ hơn, giúp làm mờ nếp nhăn, giúp da căng bóng, săn chắc và chống lão hóa hiệu quả.

5. Da khô lão hóa, da nám sạm

Nếu bạn cần tìm kem dưỡng ẩm giúp da mềm mại, mờ các vết nám và cải thiện lão hóa thì nhất định đừng bỏ lỡ kem chống lão hóa, phục hồi da Image Ageless Total Repair Creme. Với thành phần chứa 20% Retinol, AHA, vitamin A, E… chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về sự thay đổi rõ rệt của làn da chỉ sau thời gian ngắn sử dụng sản phẩm.

Kem dưỡng Image Ageless Total Repair Creme sẽ nhẹ nhàng loại bỏ lớp da sừng hóa, khô sần trên bề mặt và cung cấp độ ẩm cần thiết giúp làn da ẩm mịn, căng bóng. Sản phẩm còn giúp phục hồi da đang bị hư tổn trở nên khỏe khoắn, cải thiện sẹo mụn, thâm mụn, các vết nám. Cũng như làm đầy các nếp nhăn li ti, và tăng cường sản sinh collagen cho da sáng mịn, săn chắc.

Chi tiết kem dưỡng da chống lão hóa Image Ageless chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://imagevietnam.vn/ageless/kem-phuc-hoi-da-chong-lao-hoa-image-ageless-total-repair-creme.html

6. Da dầu, da hỗn hợp và da xỉn màu

Image Iluma Intense Brightening Creme với công nghệ độc quyền Vectorize thúc đẩy các dưỡng chất nhanh chóng vào sâu và duy trì hiệu quả dài lâu kết hợp cùng các tinh chất thảo mộc và hợp chất hoá học giúp đẩy lùi nám sạm, làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hoá, cho làn da sáng hồng, tươi trẻ. Đồng thời, sản phẩm có bổ sung các dưỡng chất giúp khôi phục tế bào hư tổn, cải thiện tình trạng giãn mao mạch và se khít lỗ chân lông.

Bảng thành phần của kem dưỡng ẩm Image Iluma Intense Brightening Creme cũng làm khách hàng an tâm tuyệt đối. Với các thành phần vô cùng lành tính như: Chiết xuất từ cải xoong, hoa xuyến chi, hoa cúc, lá Kudzu Pueraria Ấn Độ và Dipeptide 16, vitamin C.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu hơn về kem dưỡng ẩm Image Skincare và chọn được sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Chúc bạn luôn giữ được làn da khỏe đẹp, tràn đầy sức sống!