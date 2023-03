Cách chọn mua MacBook cũ sao cho an toàn

Dưới đây là những điều người dùng cần lưu ý trước khi mua một chiếc MacBook cũ, được các hệ thống bán lẻ h2shop.vn (đơn vị cung cấp các dòng MacBook cũ uy tín tại TP.HCM) chia sẻ, nhằm giúp người dùng chọn mua được thiết bị tốt nhất theo ý muốn.

Kiểm tra hình thức bên ngoài

Ngoại hình máy là điều cần thiết khi mua MacBook cũ, nơi người dùng cần đảm bảo ở mọi phía sản phẩm không bị nứt, vỡ hay biến dạng. Các mẫu có nhiều vết móp méo nghiêm trọng cần tránh xa vì điều này cho thấy mức độ cao hỏng hóc linh kiện bên trong sau lần va chạm đó. Đồng thời, hãy đảm bảo tất cả chân cao su và vít nắp dưới còn nguyên vẹn, cũng như miếng đệm cao su màn hình không bị mòn. Bản lề màn hình không được quá lỏng lẻo.

Hãy xem xét kỹ lưỡng, tránh mua phải các mẫu MacBook cũ bị móp méo nghiêm trọng

Khi nói đến màn hình, đây cũng là một thành phần quan trọng trên MacBook nhờ màu sắc đẹp mắt. Vì vậy, người dùng nên dành nhiều thời gian để kiểm tra kỹ với một số bước như chuyển hình nền sang màu trắng để kiểm tra xem màn hình có bị đốm sáng và bầm không, chuyển hình nền sang màu đen để kiểm tra điểm chết. Đặc biệt với dòng MacBook có màn hình Retina cần đảm bảo không bị tróc lớp chống chói.

Kiểm tra các tính năng

Các tính năng khác trên MacBook cũng đóng vai trò quan trọng quyết định đến hoạt động của máy. Do đó người dùng cần thực hiện kiểm tra các tính năng trên sản phẩm, bao gồm webcam, mic, cảm biến, đèn phím và loa.

Để kiểm tra webcam và mic, người dùng có thể sử dụng chức năng Photo Booth có sẵn trên MacBook để chụp 1 - 2 ảnh và quay phim 1 - 2 phút xem có gì bất thường không. Người dùng cũng nên kiểm tra các cảm biến và đèn phím xem thế nào. Còn với loa, có thể kiểm tra loa trái và phải thông qua phần cài đặt xem có bị rè hoặc lỗi hay không. Để kiểm tra bàn phím, người dùng có thể sử dụng công cụ test bàn phím online bằng cách vào Google gõ từ khóa "keyboard test online", cũng như kiểm tra Touch ID và Touch Bar nếu có.

Các thành phần linh kiện bị lỗi sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng MacBook

Một thành phần đặc biệt khác cũng cần kiểm tra là pin. Do được thiết kế nguyên khối gắn liền với thiết bị, người dùng nên thận trọng trong việc kiểm tra dung lượng pin bằng cách vào About This Mac > System Report > Power. Tuổi thọ pin Apple dành cho các thiết bị thông thường là 300 - 1.000 chu kỳ sạc/xả, nếu đạt đến con số 1.000 thì đã đến lúc nên yêu cầu bên bán thay pin mới.

Về cơ bản, nhiều mẫu MacBook có xu hướng mắc một số lỗi này hoặc lỗi khác. Nó có thể là lỗi thiết kế hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng sản xuất. Ví dụ, các mẫu MacBook Pro 2016 - 2017 nổi tiếng với các vấn đề bàn phím do thiết kế kiểu cánh bướm bị lỗi. Tất nhiên, không phải tất cả đều gặp sự cố bàn phím khi mà con số thực tế là một tỷ lệ rất nhỏ, nhưng với tư cách người mua, tốt hơn hết là nắm rõ những khiếm khuyết đã biết của kiểu máy mà mình muốn mua, từ đó tìm xem có bị lỗi hơn trước khi chi tiền.

Kiểm tra chính sách bảo hành

Vì là MacBook cũ, người dùng sẽ không còn được hưởng các chính sách bảo hành như một sản phẩm mới từ Apple mà phụ thuộc vào bên bán. Hãy xem kỹ nội dung chính sách bảo hành của bên bán MacBook để đảm bảo mình được hỗ trợ trong trường hợp sản phẩm bị lỗi.

Cần xem kỹ chính sách bảo hành tại các cửa hàng bán MacBook cũ

Một số cửa hàng hiện nay thậm chí thực hiện các chính sách bảo hành rất tốt cho MacBook cũ mà họ bán ra. Ví dụ như hệ thống H2Shop sẽ bảo hành miễn phí cho các sản phẩm còn trong thời gian bảo hành, còn nguyên tem niêm phong, ngoại hình còn nguyên vẹn không cấn móp, gãy nứt, vô nước… Công ty cũng bảo hành các lỗi từ phía nhà sản xuất như: nguồn, mainboard, ổ cứng, các linh kiện phần cứng...

Thậm chí người dùng cũng được cung cấp thời gian dùng thử 72 tiếng hoàn trả nếu sản phẩm bị lỗi hay 1 đổi 1 sau 7 ngày nếu có lỗi. Ngoài ra còn có thể chọn các gói bảo hành mở rộng hấp dẫn khác để đảm bảo sự yên tâm hơn sau khi đã mua máy.

Cũng theo chia sẻ từ H2Shop, trên thị trường máy tính MacBook cũ đang xuất hiện nhiều dòng máy. Trong đó, SA/A là mã MacBook chung tại một số nước Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam). Tương tự, bạn có thể để ý một số mã MacBook của một số nước như LL/A (thị trường Mỹ), J/A (thị trường Nhật), ZP/A (thị trường Hồng Kông). Về cơ bản, chất lượng máy hàng xách tay hay hàng chính hãng SA/A đều không có gì khác biệt. Nó đều được sản xuất bởi Apple với chất lượng và các tiêu chuẩn giống nhau nên bạn không cần phải lo lắng về chất lượng máy.

Nắm vững các vấn đề trên, người dùng có thể yên tâm sắm cho mình một chiếc MacBook ưng ý nhất mà vẫn tiết kiệm được khoản tiền cho các công việc khác.